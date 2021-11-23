إنجاز جديد.. الأهلي يفوز بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية.. التكريم 9 يناير

عانق النادي الأهلي المجد من جديد بتتويجه صباح اليوم بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كأفضل مؤسسة رياضية عربية استمرارًا لريادته العربية والقارية وتصنيفه العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وكشف عن فوز الأهلي بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي - التمويل الذاتي باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.

كانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي، كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة وفوز النادي الأهلي بالعديد بالبطولات المحلية والقارية.

وحدد مجلس دبي الرياضي التاسع من يناير المقبل موعدًا لإقامة حفل التكريم واستلام النادي الأهلي الجائزة على رأس المكرمين.