أزمة بين واتسآب وتحديث آبل الجديد تؤثر على 2 مليار مستخدم

يبدو أن هناك أزمة كبيرة ستحدث بين شركة ميتا ممثلة عن تطبيق واتسآب، وشركة آبل، حيث انطلقت شرارة الأزمة مع إعلان آبل عن إطلاق النسخة الجريبية من تحديث iOS 15.2 والذى سيتم إطلاقه بشكل رسمى خلال أيام.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن تحديث آبل iOS 15.2 يتضمن ميزة جديدة لكشف جميع الرسائل على تطبيقات المراسلة المختلفة بما فيها الصور والفيديوهات وكذلك الرسائل النصية، وذلك من أجل خطتها لمكافحة الإعتداءات الجنسية على الأطفال.



وسيعمل تحديث آبل iOS 15.2 المخصص أساسا لتطبيق iMessage على هواتف آيفون وأجهزة آيباد على كشف كل الرسائل في التطبيق، ولكن لن يقتصر دور التحديث على iMessage فقط وإنما سينتقل التأثير إلى تطبيقات مثل واتسآب وانستجرام وماسنجر وسيجنال وغيرها من تطبيقات المراسلة.



وتتعلق أزمة واتسآب بتحديث آبل الجديد iOS 15.2 بأن تطبيق واتسآب يعمل بتقنية التشفير من طرف إلى طرف أى أنه لا يمكن كشف رسائله إلا من خلال طرفى المحادثة، ولكن الجديد في تحديث آبل أن الميزة ستكشف رسائل واتسآب المشفرة ، كما ستكشف أى صور وفيديوهات داخل التطبيق من خلال وصولها إلى iCloud .



ويعتبر اعتراض واتسآب على تحديث آبل جديدا ، حيث اعترض ويل كاثكارت، رئيس واتساب، في وقت سابق، حيث قال " إن الأمر بمثابة انتهاك صريح لخصوصية المستخدمين، وإن شركته لن تحذو حذو آبل التي أعلنت عن فحص هواتف المستخدمين، حيث تقدم هذه الإستراتيجية عقبة جديدة في الحفاظ على خصوصية المستخدمين في العالم".

