"تطوير الوافدين" يعلن الانتهاء من التصفيات النهائية لمسابقة الثقافة الإسلامية

أعلن مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، الانتهاء من التصفيات النهائية لمسابقة الثقافة الإسلامية، ضمن مسابقات مواهب وقدرات في موسمها الثاني، والذي ينظمها ويشرف عليها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب لدى الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بالأزهر الشريف.

كانت لجنة التحكيم المكونة من أ.د/ نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وأ.د/ عبدالفتاح شحاتة رئيس قسم التربية الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، ود/ شهيدة مرعي نائب رئيس مركز تطوير الوافدين ، كانت قد انتهت من أعمال التحكيم النهائية لمسابقة الثقافة الإسلامية، وأشادت اللجنة بمستوى الطلاب، وهو ما يؤكد أن هذه المسابقة كانت ضرورية لخلق حراك ثقافي لدى الطلاب ويعكس أن المنظومة التعليمية للوافدين تعمل بشكل صحيح ومنضبط.

ومن جانبه عبر أمين البحوث الإسلامية عن امتنانه لكل القائمين على تنظيم هذه المسابقة التي كشفت لنا عن المستويات العلمية لطلابنا الدارسين في الأزهر من دول مختلفة، وهو ما نستطيع أن نعول عليه أن بعودتهم إلى بلادهم بهذا المستوى، أصبح لدينا سفراء للأزهر يعتمد عليهم في إيصال منهجه الوسطي.

وجدير بالذكر أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين في فرع الثقافة الإسلامية والمسابقات الأخرى، أثناء اليوم الختامي لمسابقة مواهب وقدرات بعد الانتهاء من التصفيات النهاية لبقية فروع المسابقة.