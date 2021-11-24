أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء 24- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6585 جنيه 15.7786 جنيه

يورو 17.6018 17.7431

جنيــه إسترليـنى 20.9135 21.0787

دولار كنـدى 12.2918 12.3880

كرون دانمركى 2.3673 2.3858

كرون نرويجى 1.7472 1.7609

كرون ســويدى 1.7383 1.7522

فرنك سويسرى 16.7794 16.9154

100 ين يابانى 13.6197 13.7265

ريـــال سعـــودى 4.1739 4.2062

دينــار كويتى 51.6238 52.1539

درهم اماراتى 4.2628 4.2967

دولار اســـترالى 11.3008 11.3906

دينــار البحــرين 41.5214 41.8554

ريـــال عمـــانى 40.6662 40.9910

ريـــال قطــــرى 4.2992 4.3335

دينـار اردنـى 22.0481 22.2894

يوان صينى 2.4502 2.4697