أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء 24- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6585 جنيه 15.7786 جنيه
يورو 17.6018 17.7431
جنيــه إسترليـنى 20.9135 21.0787
دولار كنـدى 12.2918 12.3880
كرون دانمركى 2.3673 2.3858
كرون نرويجى 1.7472 1.7609
كرون ســويدى 1.7383 1.7522
فرنك سويسرى 16.7794 16.9154
100 ين يابانى 13.6197 13.7265
ريـــال سعـــودى 4.1739 4.2062
دينــار كويتى 51.6238 52.1539
درهم اماراتى 4.2628 4.2967
دولار اســـترالى 11.3008 11.3906
دينــار البحــرين 41.5214 41.8554
ريـــال عمـــانى 40.6662 40.9910
ريـــال قطــــرى 4.2992 4.3335
دينـار اردنـى 22.0481 22.2894
يوان صينى 2.4502 2.4697