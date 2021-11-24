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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-11-2021

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء 24- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

 

العملة               شراء                               بيع
دولار أمريكى  15.6585 جنيه                      15.7786 جنيه
يورو  17.6018                                 17.7431
جنيــه إسترليـنى 20.9135                  21.0787
دولار كنـدى 12.2918                      12.3880
كرون دانمركى 2.3673                     2.3858
كرون نرويجى 1.7472                      1.7609
كرون ســويدى 1.7383                    1.7522
فرنك سويسرى 16.7794                16.9154
100 ين يابانى 13.6197               13.7265
ريـــال سعـــودى 4.1739              4.2062
دينــار كويتى 51.6238               52.1539
درهم اماراتى 4.2628                 4.2967
دولار اســـترالى 11.3008           11.3906
دينــار البحــرين 41.5214           41.8554
ريـــال عمـــانى 40.6662           40.9910
ريـــال قطــــرى 4.2992            4.3335
دينـار اردنـى 22.0481            22.2894
يوان صينى 2.4502                2.4697

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني ريال سعودي اسعار العملات اليوم

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