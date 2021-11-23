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ديني

دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع.. صور

دراسات بنات الأزهر
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع

شاركت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع السادات، في مبادرة سفراء الأزهر للتطوع تحت إشراف الدكتور سعيد جمعة، عميد الكلية، والدكتور أنور خطاب وكيل الكلية،  والدكتورة نعمات خضر، مدير الكلية، وأمل زكريا، مسئول مشروع سفراء الأزهر بالكلية، بالتعاون مع إلهام سامي، رئيس قسم رعاية الطالبات بالكلية.

وتقدمت الدكتورة نعمات خضر، بالشكر للمنظمة ولمشروع سفراء الأزهر ولكل من شارك في هذه المبادرة الطيبة، جاءت بعد ذلك كلمة مسئول مشروع سفراء الازهر بالكلية والتي قالت فيها إن مشروع سفراء الأزهر يقدم العديد من المشروعات والدورات لتأهيل الشباب الأزهري لسوق العمل.

كما يقوم المشروع أيضاً بالعديد من المبادرات كانت من ضمنها مبادرة اليوم "سفراء الأزهر للتطوع".

وقدمت الفعالية الطالبة إيثار البنا، وشارك في الفعالية العديد من الطالبات المتطوعات، واختتم اليوم بتحكيم مسابقة أجمل قاعة بالكلية،  ثم قام الدكتور وكيل الكلية بتكريم كل المشاركين في فعاليات المبادرة.

مبادرة سفراء الأزهر للتطوع

 

وانطلقت فعاليات مبادرة "سفراء الأزهر للتطوع"، في كليات جامعة الأزهر البالغ عددها 80 كلية من كليات جامعة الأزهر، والتي تتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة التي ترسخ ثقافة العمل التطوعي، والتأكيد على روح الانتماء للأزهر والوطن.

وأوضح الدكتور عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن الروح التي تجمع الأزهريين هو حب الأزهر الشريف والوطن الذي ننتمي إليه، وأن المبادرة هي رسالة عملية لكل العالم بأن المصريين والوافدين جنبا إلى جنب  يعملون علي إبراز المظهر الحضاري  بالكليات عن طريق  تلوين ورسم لافتات وصور، وتزيين المكان بزراعة بعض الأشجار، وتنسيق الحدائق، وتصميم إعلانات توعوية للمواطنين بأهمية النظافة، وحملات توعوية بالممارسات الصحية  إلي جانب الرعاية الصحية ورعاية المسنين، و إقامة ندوات عن "التغيرات المناخية وأثرها على المجتمع"، وعن  وجوب ثقافة العمل التطوعي، مما يدعونا للفخر بأبنائنا الأزهريين.

كما قام الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بافتتاح المبادرة بجميع كليات الوجه القبلي، وأكد أن هذا اليوم بصدق هو يوم في حب مصر والأزهر الشريف، ويهدف لمشاركة الطلاب في أعمال تجميل وتزيين وتشجير الحرم الجامعي، وانتهت الفاعليات بمباراة كرة قدم خماسية، بملعب نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط، مشيرُا إلى أن هذا يأتي متواكبا مع رسالة وعمل منسوبي الجامعة في مجال المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة في مختلف الفعاليات التي تشهدها الجامعة في مختلف المجالات، في ظل قيادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور محمود صديق، أن الأزهر الشريف يقوم بالعديد من القوافل الطبية والمساعدات لكافة محافظات الجمهورية، وأنه جاري التجهيز لإغاثة أهالينا في أسوان من السيول التي لحقت بهم،  كما دشن المبادرة بالوجه البحري أ.د/ محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري،  بعدد (25) كلية من كليات الوجه البحري.

تهدف مبادرة "سفراء الأزهر للتطوع" إلى إعداد شباب قادر على توصيل الرسائل الصحيحة والمهنية بكافة القضايا المجتمعية؛ ليصبحوا سفراء في كافة ربوع مصر وخارجها، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم في دفع خطة التنمية للمجتمع، كما تهدف الفعالية إلى استثمار طاقات الشباب ودعم روح الانتماء وقيم الإسلام.

دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع
دراسات بنات الأزهر فرع السادات تشارك في مبادرة يوم التطوع

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