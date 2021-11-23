وزير التعليم: الإخوان وصغار تجار الوجبة المدرسية وراء شائعة تسمم الطلاب

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، بعدم وجود أي مشكلات على الإطلاق في التغذية المدرسية، مضيفا أن هناك من وعد بـ 500 جنيه تعويض لمن يدعي تسممه من خلال الوجبات المدرسية.



وأشار وزير التربية والتعليم خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من روجت لشائعات تسمم للطلاب»، لافتا إلى أن صغار التجار الذين كانوا يوردون الوجبات هم أيضا أصحاب مصلحة في نشر تلك الشائعة.

وقال وزير التربية والتعليم: «لا يوجد حالة تسمم واحد في كفر الشيخ أو قنا أو أسيوط ولدينا منظومة على أعلى مستوى لإنتاج الوجبات المدرسية».



وتابع شوقي: «لدينا 12 مليون وجبة مدرسية يتم توزيعها يوميا.. وخبر شائعة التسمم يهدد منظومة الوجبات المدرسية ولا يجب علينا الانسياق وراءها».



ونوه شوقي، بأن قرار إيقاف توزيع الوجبات يأتي كإجراء احترازي، ويجب علينا عدم استخدام لفظ تسمم إلا بعد تقرير وزارة الصحة.