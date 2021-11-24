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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على 7 سيدات بتهمة قتل مواطن بعد استدراجه بخدعة الزواج

صدى البلد

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع  الخامس، حكمها على 7 سيدات وعاطل بتهمة  قتل مواطن بعد استدراجه بصفحة زواج مزيفة والاعتداء عليه بعد تخديره.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات بإعطاء مادة ضارة «مادة الكلوزابين» للمجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار،  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بإعداد مخطط إجرامى اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز العقار السابق بيانه وسرنجة طبية لحفظها بداخله، وما أن ظفروا بضحيتهم وأمن الأخير لهم دسوها بإنائه، وباحتسائه مشروب كوكتيل الفواكه الذى أودى بحياته كونه مريضا بالقلب بغير إنتوائهم إزهاق روحه،  قاصدين التأهب لارتكاب جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه، بأن تمكنوا خلسة من الاستيلاء على هاتفه ونقوده إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم، كما أنشأوا حسابا إلكتررونيا «حساب الفيس بوك» بقصد تسهيل ارتكاب جريمتهم.

وأضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة البساتين بقيام المتهمين من الأول حتى الثامن بإعداد مخطط إجرامى لسرقة الرجال بطريق الإكراه عن طريق استدراجهم بالتحايل عن طريق إنشاء حساب على تطبيق الفيس بوك للزواج والاتفاق مع ضحاياهم على التقابل فى المقاهى لرؤية العروس، ليقوموا بحقن المشروب المقدم لضحيتهم بعقار يسبب الإغماء والتخدير على الفور فيقوموا بسرقة ضحيتهم والفرار.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التجمع الخامس

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