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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات القاهرة

الحكم على 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة راغبي الزواج اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه في البساتين، تحت شعار الزواج عبر الفيس بوك.


وكشف أمر إحالة المتهمين بينهم 7 سيدات ورجل إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا بإعداد مخطط اجرامي اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز وسيلة بطشهم عقار الكلوزايين، وما أن آمن ضحيتهم لهم غافلوه بدسه خفية بشرابه حتي احتساه فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من افقاده الوعي وإعدام مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته، تاركين إياه مسجي أرضا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمشفي علي النحو الوارد بتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما استخدموا حساب إلكتروني تطبيق الفيس بوك علي شبكة المعلومات الدولية بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة المار بياناتها .

وشهد المجنى عليه، بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه بأن تعرف على إحدى المتهمات عن طريق تطبيق الفيس بوك علي صفحة  للزواج وبالتواصل معه تم استدراجه بدعوي اختيار العروس التي يرغب في عقد قرانه عليها، وبتقابله مع المتهمات في إحدى المقاهي غافلوه بدون علمه، وقاموا بدس عقار يسبب التخدير وما أن استفاق وجد نفسه ملقيا علي جانب الطريق، وتم إيصاله للمشفي لتلقي العلاج وتبين له سرقة منقولاته.
 

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