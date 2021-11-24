بايدن يدعو 110 دول للمشاركة في قمة افتراضية حول الديمقراطية

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، دعوة لقادة نحو 110 دول؛ للمشاركة في قمة افتراضية حول الديمقراطية، يعتزم تنظيمها في ديسمبر المقبل، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية.

ولم يدعُ بايدن إلى هذه القمة الصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، خلافاً لما فعل مع تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين.

كما خلت قائمة الدول المدعوة من تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

وستعقد القمة يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، ودعيت إليها البرازيل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ومن أوروبا ضمت قائمة الدول المدعوة للمشاركة في القمة بولندا التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنها خلت بالمقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيراً هو فيكتور أوربان.

أما من قارة أفريقيا، فقد ضمت قائمة الدول المدعوّة كلاً من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا والنيجر.