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تعليم

تشجع الطلاب على المذاكرة والفهم والتفكير والإبداع

التعليم: نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ليست مصيرية ولا داعي للهلع

امتحانات رابعة ابتدائي
امتحانات رابعة ابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنه لا داعي للهلع من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية فهي ليست امتحانات مصيرية ولكنها تهدف لتشجيع الطلاب على المذاكرة والفهم والتفكير والابداع.

وقال مصدر مسئول إن هناك اتجاهًا داخل الوزارة لمنع معلمي رابعة ابتدائي من إعلان نتيجة تصحيح امتحانات شهر ديسمبر للتلاميذ لأن ذلك يخالف القرار الوزاري الخاص بنظام تقييم رابعة ابتدائي الجديد.

وأوضح المصدر أن نظام التعليم الجديد ليس هدفه الامتحان بل هدفه التعلم والفهم، ولذا سيتم غالبًا الاحتفاظ بنتيجة امتحانات رابعة ابتدائي  الشهرية في المدارس.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن التفاصيل النهائية لـ نظام امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها 5 ديسمبر 2021.. حيث أكد وزير التربية والتعليم ، أن الامتحانات ستغطي ما تم تدريسه في مناهج رابعة ابتدائي حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ ، وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تمت تغطيته حتى منتصف نوفمبر).

وقال وزير التربية والتعليم : إن امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها 5 ديسمبر 2021 ، ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية .

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد تم وضع أسئلة امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكن الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى ، أما باقي المواد الغير اساسية ستكون على مستوى المدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سوف يتم تقييم إجابات امتحانات رابعة ابتدائي ، على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن المواد الأساسية المقررة على رابعة ابتدائي هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد الأسئلة في كل امتحان من امتحانات رابعة ابتدائي ،  هو 10 اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، وفقًا للجدول التالي بدءا من يوم 5 ديسمبر :

الاحد 5 ديسمبر 2021 : اللغة العربية - التربية الدينية  (الزمن : حصة دراسية لكل مادة)

الاثنين 6 ديسمبر 2021 : العلوم + المهارات المهنية  (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 : دراسات اجتماعية 
+ ICT
( الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الاربعاء 8 ديسمبر 2021 : اللغة الانجليزية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)

الخميس 9 ديسمبر 2021 : الرياضيات (حصة دراسية لكل مادة)

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