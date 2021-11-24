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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول صور من موقع القصف الإسرائيلي ضد سوريا |شاهد

انفجار - ارشيفية
انفجار - ارشيفية

نشرت "الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السوري  " أول صورة لأثار العدوان الإسرائيلي علي الأراضي السورية.

وكانت سوريا، اليوم الأربعاء، أعلنت في وقت سابق مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر و6 جنود جراء قصف إسرائيلي على المنطقة الوسطى.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، وأدى العدوان لاستشهاد مدنيين اثنين و إصابة مدني آخر بجراح خطيرة وإصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

صورة من قلب الحادث 
وفي الثامن من نوفمبر الجاري، أصيب جنديين بجروح، جراء قصف إسرائيلي جديد، استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا.

وقالت الوكالة السورية وقتها "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضافت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرة إلى أن "العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية" من دون إضافة تفاصيل حول ماهية النقاط المستهدفة وموقعها.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. 

 

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قصف إسرائيلي على سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى

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وزير خارجية سوريا: الغرب يريد النيل منا سياسيا بعد فشله بذلك عسكريا

سوريا إسرائيل حزب الله القصف الإسرائيلي العدو الاسرائيلي مصدر عسكري

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