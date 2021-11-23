وزير خارجية سوريا: الغرب يريد النيل منا سياسيا بعد فشله بذلك عسكريا

أعلن وزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تريد النيل من بلاده سياسيا، بعدما عجزت عن ذلك عسكريا.

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية إن السوريون مؤمنين إيمان لا يتزعزع، بأن كل ذرة تراب سوري ستعود إلى كنف الدولة السورية، مشددا على إيمانه بأن هذا الأمر حقيقة واقعة قادمة لا محالة.

وذكر مقداد أن الدول الغربية تريد النيل من بلاده بالسياسة ما عجزت عن نيله عبر التدخل العسكري المباشر، وذلك من خلالها دعمها للإرهاب، موضحا أن الغرب فشل في فرض إرادته على سوريا عبر الإرهاب والعمل العسكري، وبأنه، في تلك الفترة الراهنة، يريد إعاقة أي تقدم سياسي.

وحمّل وزير الخارجية السوري، الدول الغربية مسؤولية عرقلة الحلول السياسية للملف السوري عبر ممارساتها العدائية تجاه دمشق.

وأدان الوزير السوري التدخل التركي في بلاده، معتبرا أن هذا الاحتلال يعرقل جهود حل الأزمة السورية.

وأكد المقداد أن الإدارة الأمريكية تدعم ميليشيات مختلفة ومجموعات إرهابية مسلحة، في مناطق شمال شرق سوريا، في سياق الضغط على الدولة السورية من أجل التراجع عن الانجازات والانتصارات التي حققتها أثناء حربها على الإرهاب.

