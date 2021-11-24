قصف إسرائيلي على سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى

قالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدوانا جويا إسرائيليا، استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، والدفاع الجوي تتصدى لها.

وفي الثامن من نوفمبر الجاري، أصيب جنديين بجروح، الإثنين، جراء قصف إسرائيلي جديد، استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا.

وقالت الوكالة السورية وقتها "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضافت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرة إلى أن "العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية" من دون إضافة تفاصيل حول ماهية النقاط المستهدفة وموقعها.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.