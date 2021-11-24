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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تترأس الإجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط.. غداً

منتدى غاز شرق المتوسط
منتدى غاز شرق المتوسط - أرشيفية

ترأس مصر غدا الخميس 25 نوفمبر 2021، الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط ، على أن يقام المؤتمر الصحفى المصاحب لفعاليات الاجتماع، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووزراء الدول الاعضاء.

 

وانعقد خلال يوليه الماضي، الاجتماع الوزراى الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة بجمهورية مصر العربية برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.

 

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وحضر الاجتماع  وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى، القبرصى والمصرى والفرنسى واليونانى والاسرائيلى والايطالي والاردنى والفلسطينى، بالاضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الامريكى كمراقب.


بناءاً على نتائج الاجتماع الوزارى الرابع الذى انعقد فى مارس 2021، فان أعضاء المنتدى والمراقبون يؤكدون مجدداً على التزامهم باستمرار التعاون نحو تحقيق اهداف المنتدى مع احترام حقوق اعضاء المنتدى فى مواردهم الطبيعية بالتوافق مع القانون الدولى.  

 

طارق الملا يوقع اتفاقية المقر الرئيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط 

 

وشهد الاجتماع خطوة هامة وهى توقيع المهندس طارق الملا على اتفاقية المقر الرئيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط نيابة عن مصر و اسامة مبارز القائم باعمال الامين العام بالنيابة عن المنتدى.


وناقش الاجتماع تطورات انشطة المنتدى ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الاربعة التى تم انشائها خلال الاجتماع الوزراى الرابع فى مارس 2021 والتطور الذى تحقق فى دراسة "الغاز الطبيعى الاقليمى وتوازن العرض والطلب فى سوق الطاقة" والتى تتم حالياً بدعم من الاتحاد الاوروبى. 

 

انضمام البنك الدولى والاتحاد الاوروبى للمنتدى بصفة مراقب 

وافق اعضاء المنتدى خلال الاجتماع بالاجماع ورحبوا بطلب البنك الدولى والاتحاد الاوروبى على الانضمام للمنتدى بصفة "مراقب". كما شهد الاجتماع اطلاق الموقع الالكترونى الرسمى للمنتدى ليكون اول منصة رسمية للمنتدى للتواصل  لعرض انشطة المنتدى للعالم اجمع.


صدق الاجتماع على أوراق انشاء الامانة العامة للمنتدى، بالاضافة إلى الموافقة على الجدول الزمنى لتعيين الامين العام الدائم والذى سيبدأ فى يناير 2022، بالاضافة إلى ميزانية المنتدى لعامى 2021 و2022.


ووافق الوزراء على الانشطة القادمة للمنتدى وخارطة الطريق وعقد الاجتماع الوزارى القادم فى القاهرة خلال الربع الاخير من عام 2021.

 

وأعرب الوزراء، عن خالص تقديرهم لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديمها أقصى دعم للمنتدى كدولة مضيفة، ولوزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا.

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