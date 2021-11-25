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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

الأهلي
الأهلي

أجري محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي ‏، حوارًا مع  أحمد شوبير تحدث من خلاله عن عدد من الملفات والقضايا التي يحتاج الشارع الأهلاوي لتوضيحها.

 

ملف الكرة ورحيل فايلر

وأشار الخطيب إلى أنه راضٍ بنسبة كبيرة عن ملف الكرة بلغة الأرقام مؤكدا أن طموحات الأهلي ‏أكبر من ذلك وهو ما يضع مسئولية أكبر على المسئولين وشركة الكرة واللاعبين لمضاعفة ‏العمل في المرحلة المقبلة وطى صفحة ما مضى من بطولات.‏


وانتقل الخطيب للحديث عن رحيل السويسري رينيه  فايلر المدير الفني السابق للفريق مشيرا ‏إلى أنه مدرب جيد، وأن مشكلته مع الأهلي كانت أسرية وتحديدا منذ أزمة كورونا لم يكن ‏استقراره بشكل جيد، وتحدث معه أكثر من مرة.‏


واستكمل الخطيب حديثه: « كان من الصعب أن يبتعد فايلر عن أسرته ومنحته فترة لحسم ‏قراره، ولكن لم أطلب منه تعهدا عندما حصل على أجازة للسفر إلى بلاده ..قدرت ظروفه ‏وحددنا موعدا لحسم قراره في البقاء أو الرحيل ورحل في منتهي الهدوء».‏


وأضاف الخطيب: "شعرت بالقلق بعد رحيل فايلر خاصة أن الفريق مقبل على منافسات في ‏دوري أبطال إفريقيا واستشرت الكثيرون داخل وخارج النادي من المحبين للأهلي ومن بينهم ‏الدكتور طه اسماعيل، ولجنة التخطيط للوصول إلى قرار مناسب في المدير الفني الجديد".


وقال الخطيب : " بعد رحيل فايلر، كان هناك 4 أجانب من بينهم مدرب بيراميدز السابق ‏ أروابارينا، ولكن كان تفكيري في شخصية تعرف إفريقيا، وكان من بين الأسماء المطروحة ‏موسيماني والذي يمتلك سيرة ذاتيه قوية وانجازات ولديه قدرة على التعامل مع البطولة ‏الإفريقية..موسيماني كان يمتلك هذه المواصفات وعندما رشحته نال موافقة من الجميع".‏

ولمتابعة ماذا قال الخطيب في حواره مع أحمد شوبير .. تابع الفيديو جراف التالي:
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احمد شوبير الخطيب الأهلى فايلر موسيمانى

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