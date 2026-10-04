انطلاق معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم

انطلق اليوم /الأحد/، معسكر حكام النخبة، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمشاركة 35 حكمًا من حكام الدوري الممتاز، ويستمر خلال الفترة من 4 وحتى 8 أكتوبر الحالي.

ويتضمن المعسكر، محاضرات نظرية، وتدريبات عملية وبدنية، بهدف الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير قدراتهم بما يساعدهم على إدارة المباريات الدولية والمحلية بكفاءة أكبر.

ورحب عصام عبدالفتاح، المحاضر الدولي الفني من قبل فيفا، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمحاضر الدولي المالاوي مارك مازنجو، محاضر اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بالحكام المشاركين، مؤكدين أهمية المعسكر في تطوير منظومة التحكيم المصري ورفع كفاءة الحكام، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية المقدمة خلال فعالياته.