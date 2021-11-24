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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق

صدى البلد

واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركه السير في إطار تنفيذ خطه تطوير محاور الحركة المرورية .  


وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  بفرش ودمك طبقة الأساس وازدواج الطريق لعملية  تطوير وتوسعة طريق المعتمدية بارض اللواء مروراً  بترعة المجنونة حتى طريق ترعة الزمر تمهيداً للبدء في اعمال الرصف . 

 
كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مدينة الحوامدية في فرد طبقة الدقشوم السن "الحجر الأبيض" وتركيب البلدورات بشارع النزهة و متابعة استكمال أعمال مد البنية التحتية بشوارع(  طريق 11 –النزهة-الجمهورية) تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بتلك الشوارع الهامة .  


وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أوسيم في استكمال أعمال مد البنية التحتية بشارع الشون بمدينة أوسيم قبل بدء رصف الشارع وذلك بمد خطوط المياه الجديدة بالطريق بعد رفع طبقة تالف الرصف المتهالك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، وتجهيزاً لوضع الطبقة الاسفلتية ورصف الطريق.  
وأطلع محافظ الجيزة علي مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر في أعمال تجهيز الطرق بمنطقة الاحلام والمساكن الاقتصادية ووضع طبقة السن بالطرق تمهيداً لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية . 


كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة  .

محافظ الجيزة الخطة الاستثمارية الشوارع البنية التحتية رصف الطرق الطرق والمحاور اعمال الرصف تركيب البلدورات

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