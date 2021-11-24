محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بعدد من مدارس كفر داوود

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة السادات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.



حيث تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية ( إحلال كلى) بقرية السلام بكفر داوود ، علي مساحة 1600 م2 ، بإجمالي 16 فصل دراسي عبارة عن أرضي و4 أدوار ، بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 7,50 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 45% ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجارى صب سقف الدور الرابع وجار تشطيب الدور الأول والثاني وعمل الأسوار الخارجية ، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأن هذه المدرسة يتم إنشائها وفق تحديثات النماذج الجديدة التي تقوم بها الهيئة والتي تتميز بالمظهر الجمالي وجودة التصميمات الهندسية ، ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال ، مكلفاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الأعمال ومراجعتها علي أرض الواقع مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية .



وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة الشهيد حلمى فتح شحاته وهيدي الثانوية ( إنشاء جديد) بكفر داوود بإجمالي 12 فصل دراسي وبتكلفة تقديرية ما يزيد عن 6 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية ، بنسبة تنفيذ 90 % ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجارى تنفيذ أعمال التشطيبات والدهانات الخارجية وجاري الانتهاء من أعمال فناء المدرسة ، حيث يتم إنشاء تلك المدرسة وفق النموذج التقليدي المعمول به بالهيئة .



ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة ، مشيرا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة وشاملة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية والارتقاء بالمنظومة التعليمية .



فيما أضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات والأرضيات بمدرسة إسلام عبد العزيز عبد القادر ( إحلال جزئي ) بقرية الأخماس بإجمالي عدد 30 فصل دراسي وسيتم نهو الأعمال خلال الشهر القادم ، مشيرة إلي أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة مدرسة جزيرة أبو داود للتعليم الأساسي بنسبة 30 %، ومدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الابتدائية ( رفع كفاءة ) بنسبة 40 % ، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الطرانة الإعدادية بنسبة 100 % وذلك ضمن خطة الهيئة ، مضيفة أنه تم الانتهاء من أعمال مدرسة عزبة الجزار للتعليم الأساسي (إنشاء جديد) بإجمالي عدد 22 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن 7 مليون جنيه وتم تسليمها في 30 سبتمبر 2021 ، كما تم إنشاء جناح جديد بمدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية الجديدة بنين ( توسع ) بإجمالي عدد 14 فصل دراسي بتكلفة ما يزيد عن 4 مليون جنيه ، فضلاً عن الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة مدرسة السادات الإعدادية بنسبة 100 % وبتكلفة ما يزيد عن 3,50 مليون جنيه.