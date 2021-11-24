عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بعدد من مدارس كفر داوود

صدى البلد

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة السادات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز ، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ، مدير عام  هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.


حيث تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد أحمد محمد خضر الابتدائية ( إحلال كلى) بقرية السلام بكفر داوود ، علي مساحة 1600 م2 ، بإجمالي 16 فصل دراسي عبارة عن أرضي و4 أدوار ، بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 7,50 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 45% ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجارى صب سقف الدور الرابع وجار تشطيب الدور الأول والثاني وعمل الأسوار الخارجية ، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأن هذه المدرسة يتم إنشائها وفق تحديثات النماذج الجديدة التي تقوم بها الهيئة والتي تتميز بالمظهر الجمالي وجودة التصميمات الهندسية ، ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال ، مكلفاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الأعمال ومراجعتها علي أرض الواقع مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية .


وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة الشهيد حلمى فتح شحاته وهيدي الثانوية ( إنشاء جديد) بكفر داوود بإجمالي 12 فصل دراسي وبتكلفة تقديرية ما يزيد عن 6 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية ، بنسبة تنفيذ 90 % ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجارى تنفيذ أعمال التشطيبات والدهانات الخارجية وجاري الانتهاء من أعمال فناء المدرسة ، حيث يتم إنشاء تلك المدرسة وفق النموذج التقليدي المعمول به بالهيئة .


ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة ، مشيرا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة وشاملة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية والارتقاء بالمنظومة التعليمية .


فيما أضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات والأرضيات بمدرسة إسلام عبد العزيز عبد القادر ( إحلال جزئي ) بقرية الأخماس بإجمالي عدد 30 فصل دراسي وسيتم نهو الأعمال خلال الشهر القادم ، مشيرة إلي أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة مدرسة جزيرة أبو داود للتعليم الأساسي بنسبة 30 %، ومدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الابتدائية ( رفع كفاءة ) بنسبة 40 % ، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الطرانة الإعدادية بنسبة 100 % وذلك ضمن خطة الهيئة ، مضيفة أنه تم الانتهاء من أعمال مدرسة عزبة الجزار للتعليم الأساسي (إنشاء جديد) بإجمالي عدد 22 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن 7 مليون جنيه وتم تسليمها في 30 سبتمبر 2021 ، كما تم إنشاء جناح جديد بمدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الثانوية الجديدة بنين ( توسع ) بإجمالي عدد 14 فصل دراسي بتكلفة ما يزيد عن 4 مليون جنيه ، فضلاً عن الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة مدرسة السادات الإعدادية بنسبة 100 % وبتكلفة ما يزيد عن 3,50 مليون جنيه.

محافظة المنوفية مدينة السادات مدارس المنوفية جولة تفقدية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب بالأسواق العالمية اليوم.. اعرفها

أعلى مستويات الأمان.. تفاصيل صفقة القطارات اليابانية المتعاقد عليها لـ مترو الهرم..فيديو

وفاة الإذاعية منيرة يوسف كبيرة مذيعات شبكة الشباب والرياضة

يصل لـ 600 جنيه.. تعرف على الأسعار بمهرجان العسل

وزارة التموين: ضخ جميع السلع بنسبة 97 % خلال شهر نوفمبر

وزير الأوقاف في مؤتمر العالم الإسلامي: الحوار البناء هو القائم على العدل والانصاف واحترام القانون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. الصحة تكشف لـ صدي البلد ألية تطعيم الجرعة المعززة والفئات المستهدفة

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيلا عصابيا لتجارة الأعضاء البشرية

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

السعودية.. منصب جديد لولي العهد محمد بن سلمان

تصل لـ30 درجة على القاهرة.. الأرصاد تنشر تحذيرا جديد بأحوال الطقس

رسميا.. الحكومة توافق على استخدام جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كورونا

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

فيديو

هلتزم بالقوانين.. حسن أبو الروس: أنا عضو في الموسيقيين من 10 سنين

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ