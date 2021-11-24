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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بشعار "اتحدوا".. جامعة أسوان تستضيف فعاليات "مناهضة العنف ضد المرأة"

جامعة أسوان تستضيف
جامعة أسوان تستضيف فاعليات "مناهضة العنف ضد المرأة"

استضافت جامعة أسوان، ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره وذلك بملاعب كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، تحت شعار “اتحدوا.. سوا نصل لحياة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعى”.

 

وشهد فعاليات ورشة العمل، التى نظمتها مؤسسة نساء الجنوب، الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور رفعت عبد اللطيف رئيس قسم الألعاب الجماعية بالكلية، وبحضور طلاب كلية التربية الرياضية  والإعلامين والمثقفين والمهتمين بالقضية وذلك على ضوء المشاركة فى فاعليات الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تحمل هذا العام شعار "اتحدوا".

 

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كما شهد اللقاء مشاركة المهندس أحمد بهاء الدين مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ببنبان للطاقة الشمسية ومسئول إحدى شركات الطاقة الشمسية، وممثل فريق عمل مؤسسة نساء الجنوب صافيناز إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا ورئيس مجلس الأمناء والدكتورة حمدية عثمان المستشار التنموى وأميمة إبراهيم مسئول لجنة الإعلام بالمؤسسة.

 

وتضمن اللقاء احتفال كرنفالى، تخلله بعض العروض الفنية والرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية ودارت المناقشات فى تفاعل رائع من المشاركين حول خطورة العنف ضد المرأة وآثاره السلبية على المرأة والمجتمع واليات التصدى له.

 

وتضمنت توصيات اللقاء، الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون بين مؤسسة نساء الجنوب، ومديرية الشباب والرياضة وجامعة أسوان وشركة الطاقة الشمسية يهدف لاستثمار مراكز الشباب لإقامة فاعليات مماثلة لنشر الوعى بين الشباب بخطورة العنف ضد المرأة وسبل مناهضته وتقليل العنف داخل المجتمعات القروية والمحلية.

 

كان الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، قد شهد اليوم “الأربعاء” إحتفالية تكريم وختام الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021، بحضور فتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، والعقيد محمد كمال مدير التربية العسكرية بالجامعة ، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور عزت عبدالرحمن ، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشؤن الطلاب والتعليم ، ومحمد يوسف عابد منسق الجامعة لشؤن الاتحادات الطلابية وأمناء الجامعة المساعدين وعدد من المديرين العام العموم لإدارات الجامعة وممثلو اتحادات الطلابية بمختلف الكليات.

 

وكانت قد بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم آيات من القرآن الكريم ثم وقوف دقيقية حداد علي أرواح الطلاب الشهداء.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان اخبار التعليم

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