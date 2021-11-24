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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع لجلسة 27 فبراير

سعاد الخولي، نائب
سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه لجلسة ٢٧ فبراير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل.

وصول سعاد الخولي إلى المحكمة لنظر اتهامها في الكسب غير مشروع

900 ألف جنيه.. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في الكسب غير مشروع

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

 

وجاء في التحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق

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900 ألف جنيه.. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في الكسب غير مشروع

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