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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال والكبار

اكتشف أعراض التهاب
اكتشف أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال والكبار

يعد التهاب اللوزتين هو عدوى تصيب اللوزتين في مؤخرة الحلق وهو مرض شائع في مرحلة الطفولة و يمكن أن يصاب به المراهقون والبالغون أيضًا.
ووفقا لما جاء في موقع “nhs ” نعرض لكن التهاب اللوزتين هو عدوى تصيب اللوزتين في مؤخرة الحلق وهو مرض شائع في مرحلة الطفولة ، ولكن يمكن أن يصاب به المراهقون والبالغون .

اعرف الفرق بين التهاب اللوزتين وكوفيد 19

في ظل انتشار الفيروسات.. تجنب أسباب التهاب الحلق عند الأطفال

الأعراض الرئيسية لمشكلة التهاب اللوزتين عند الأطفال والبالغين هي:

التهاب الحلق
مشاكل في البلع
ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى
يسعل
صداع
الشعور بالمرض
ألم الأذن
اشعر بالتعب
في بعض الأحيان يمكن أن تكون الأعراض أكثر حدة وتشمل:

غدد منتفخة ومؤلمة في رقبتك (تبدو وكأنها كتلة على جانب رقبتك)
بقع بيضاء مليئة بالصديد على اللوزتين
رائحة الفم الكريهة
كيف يمكن أن تبدو مثل اللوزتين مع البقع المليئة بالصديد
إذا لم تكن متأكدًا من أنه التهاب اللوزتين
انظر إلى أعراض التهاب الحلق الأخرى .
تختفي الأعراض عادة بعد 3 إلى 4 أيام كما أن التهاب اللوزتين ليس معديا ، ولكن معظم الالتهابات التي تسببه هي ، على سبيل المثال ، نزلات البرد والانفلونزا.

 

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