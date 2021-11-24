تفاصيل برنامج الرعاية الصحية الجديد للعاملين بالأزهر

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بـالمجلس الأعلى للأزهر وقطاع المعاهد الدينية، تفاصيل برنامج الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، بالتعاون مع اللجان النقابية بالمناطق الأزهرية.

برنامج الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر

ويتضمن البرنامج: الخدمات الطبية المختلفة من عمليات جراحية، وزيارات للعيادات الخارجية، وإجراء أشعة وتحاليل، وعلاج الأسنان، وصرف الأدوية، وذلك على النحو التالي:ـ

أولًا: بالنسبة للعاملين يحصل المشترك على كارنيه الرعاية الصحية الخاص به ويكون بتغطية مالية بمبلغ (20000 جنيه) في العام الواحد، ويحصل من خلاله على المزايا الطبية التالية :

الـمستشفيات بالنسبة لحالات الطوارئ والحوادث والحالات الحرجه لا يتحمل المشترك أي مبالغ مالية من أول دخوله المستشفى حتى خروجه منها مرورًا بفتح غرف العمليات / أجور الجراحين / كل ما يلزم من إشاعات / تحاليل / أدوية / علاج طبيعي / الحجز داخل المستشفى، حيث يتم تغطيتها ماليًّا دون تحمل المشترك أي مبالغ، وذلك في حدود مبلغ التغطية ( 20000 جنيه) لحامل الكارنيه.

وحول العيادات الخارجية والأطـباء يستطيع المشترك الكشف في كل التخصصات مجانًا بدون دفع أي مبالغ مالية داخل الشبكة الطبية الأشعة والتحاليل تتم الأشعة والتحاليل في معامل ومراكز الشبكة الطبية، وليس داخل المستشفيات، ويتحمل المشترك نسبة 10% من قيمة الأشعة و التحاليل.

وتتضمن الصيدليات صرف الأدوية من الصيدليات المُعتمدة داخل الشبكة الطبية، ويتحمل المشترك 25%.

خدمات الأسنان وتتضمن؛ حشو عادي / خلع عادي / أشعة عادية / علاج دوائي، حيث يتحمل المشترك 25%.

وفيما يتعلق بتفاصـــيل الاشــتراك وتكون قيمة اشتراك الفرد للحصول على جميع المزايا الطبية السالف ذكرها، اشتراكًا سنويًّا يُقسط علي العاملين بقيمة: (156ج شهريًّا شاملة المصاريف الإدارية) خصمًا من المرتب لمدة عام دون توقف. علمًا بأنه سيتم خصم أول شهر قبل تقديم الخدمة بمبلغ (15 جنية، تكلفة مصاريف الكتيب وإصدار الكارنيه مرة واحدة في العام).

ثانيًا: أسر العاملين يحصل المشترك على كارنيه خصومات طبية لكل فرد من أسرته مجانًا بدون دفع أي تكاليف مالية بحد أقصي خمسة أفراد لتقديم خدمات طبية من كشف وأشعة وتحاليل وأدوية داخل الشبكة الطبية بنسبة خصم تتراوح من 10% إلى 60%.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للاشتراك:

التقدم لمكتب خدمة المواطنين بالمنطقة، وبالنسبة للراغبين من القطاعات الرئيسية التقدم بالأوراق إلى أعضاء اللجان النقابية أو الاتصال على رقم 01152309088 أو: 01002188868.

وتأتي الأوراق المطلوبة كالتالي:

صورة شخصية، صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد أفراد الأسرة لمن دون السن، إقرار بقبول الخصم من المرتب بقيمة مبلغ الإشتراك مبين به رقم السجل ومعتمد من جهة العمل، (صورة الإقرار)، ويمكن للعاملين الراغبين في الحصول على خريطة المستشفيات والصيدليات والعيادات الخارجية المتعاقدة بالخدمة تحميل الملف المرفق (الشبكة الطبية)، علمًا بأنه يمكن لحامل كارنيه الاشتراك التعامل به في مختلف محافظات الجمهورية.