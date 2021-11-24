عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صفحة الأزهر تحتفي بذكرى وفاة الشيخ الحصري.. أفضل من قرأ القرآن مجودا

صدى البلد

احتفت صفحة الأزهر الشريف الرسمية عبر الفيس بوك بذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري  وأكدت أنه كان مِنْ أفضل مَنْ قرأ القرآن مجوَّدًا ومرتلًا في العصر الحديث، إذا قرأ شَعرَ السَّامعُ بأن الرحمات تتنزَّل، فقد كان -رحمه الله- ممتلئًا تصديقًا وإيمانًا

في ذكرى وفاته الـ41.. قصة إسلام الفرنسيين على يد محمود خليل الحصري

 بما يقرأ، فقد أَسِرَ بصوته القلوبَ والأسماعَ ، رَحِمَ الله شيخ القراء محمود خليل الحصري .. والذي توفي في مثل هذا اليوم ٢٤ نوفمبر ١٩٨٠ م .


و تحل اليوم الأربعاء، الـ 24 من شهر نوفمبر لعام 2021، ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، الـ 41 .


كان الشيخ الحصري أول سفيرٍ للقرآن يرتله في الأمم المتحدة وفي القصر الملكي في لندن، والبيت الأبيض وقاعة الكونغرس الأمريكي.

وفي ذكرى الشيخ محمود خليل الحصري نتذكر سوياً ملامح من سيرة الحنجرة الذهبية لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن، حيث حصل الشيخ الراحل على شهاداته في علم القراءات ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن، وفي عام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان في الإذاعة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل بروايات حفص عن عاصم وورش عن نافع وقالون والدوري، كما سجل المصحف المعلم ومصحف الوعظ.

ولد الشيخ الحصري بقرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، في الأول من ذي الحجة لعام 1335هـ، الموافق 17 سبتمبر لعام 1917م، واشتُهر بالحصري؛ لما اشتهر به والده من كثرة التصدق بحصير المصليات والمساجد.

 

ترشيحاتنا

هل يجوز الدعاء بالهداية لمن يسخرون من الرسول.. أزهري يجيب

المشدد 15 عاما للمتهمين بخطف طفل من مستشفى أبو الريش

كيفية التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

نظام آبي أحمد يلفظ أنفاسه الأخيرة |ضربة موجعة تعجل بالنهاية

برلماني: القطاع الخاص يتسم بـ حسن الإدارة.. ومشاركته للدولة تحقق قفزة في مواكبة النظم الاقتصادية العالمية

الإفتاء: الصحابة لم يأمروا بهدم الآثار في البلاد التي دخلوها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية

السعودية.. منصب جديد لولي العهد محمد بن سلمان

رسميا.. الحكومة توافق على استخدام جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كورونا

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

قرار جديد من الحكومة بشأن لقاحات كورونا

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

فيديو

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ