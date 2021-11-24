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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوثين البريطانيين الخاصين بشئون السودان والجنوب والبحر الأحمر.. صور

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوثين البريطانيين

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الاربعاء، كلاً من المبعوث البريطاني الخاص بشئون السودان وجنوب السودان روبرت فيرويزر والمبعوث البريطاني الخاص بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي فيليب بارهام. 

شارك في الاجتماع السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام،  وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق، وخاصة مع توقيع الاتفاق السياسي في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١، وأيضًا الأوضاع في جنوب السودان وفي منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

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