عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر مشهد تسبب في أزمة بين ميرفت أمين والزعيم

ميرفت أمين
ميرفت أمين

قدم الزعيم عادل إمام مع الفنانة ميرفت أمين العديد من الأعمال الفنية المختلفة ما بين مسلسلات وأفلام متنوعة، حيث أوضحت ميرفت أمين أن الزعيم من أكثر الفنانين الذين شاركوها العمل خلال مسيرتها الفنية، فقدما سويًا: «البحث عن فضيحة، واحدة بواحدة، البعض يذهب للمأذون مرتين، مرجان أحمد مرجان، حب المراهقات».

رفضت الدور

فيلم «خلي بالك من جيرانك»، الذي قامت ببطولته الفنانة لبلبة، أمام الزعيم عادل إمام، والذي تدور أحداثه حول زوجين في شهر العسل يقيمان في شقة مفروشة، لكنها ليست كأي شقة، فيصادف وجود جيران غريبي الأطوار يشاركون الزوجين تلك الشقة بطريقة كوميدية غير مشروعة، لتقع العديد من المفارقات الكوميدية الساخرة.

في حقيقة الأمر لم تكن الفنانة لبلبة هي المرشحة الأولى للعمل أمام الزعيم عادل إمام في فيلم «خلي بالك من جيرانك»، لكنها كانت «ميرفت أمين» التي اعترضت على العمل في الفيلم، بسبب اختلافها مع عادل إمام، حول أحد المشاهد الجريئة.

نهال عنبر تكشف كواليس مشاركتها في طيور الظلام ومساندة عادل إمام لها..فيديو

لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديوجراف التالي:

الزعيم عادل امام عادل إمام الفنانة ميرفت أمين مرجان أحمد مرجان البعض يذهب للماذون مرتين خلي بالك من جيرانك الفنانة لبلبة

موضوعات متعلقة

خالد سرحان يوضح تفاصيل علاقته بالزعيم عادل إمام وأهم الأعمال التي قدمها معه..فيديو

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

بعثة بيراميدز تصل ملعب مباراة مانياما

أمين مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية البرلمانات الوطنية بمدريد

اشتراطات ترخيص المنشآت الطبية المختلفة |18 توصية عاجلة من الأطباء لحل الأزمة

حكم التصدق بقصد أن يحقق الله لي شيئاً ؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

قرار عاجل من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

فيديو

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

اﻟﻤﺰﻳﺪ