سر مشهد تسبب في أزمة بين ميرفت أمين والزعيم

قدم الزعيم عادل إمام مع الفنانة ميرفت أمين العديد من الأعمال الفنية المختلفة ما بين مسلسلات وأفلام متنوعة، حيث أوضحت ميرفت أمين أن الزعيم من أكثر الفنانين الذين شاركوها العمل خلال مسيرتها الفنية، فقدما سويًا: «البحث عن فضيحة، واحدة بواحدة، البعض يذهب للمأذون مرتين، مرجان أحمد مرجان، حب المراهقات».

رفضت الدور

فيلم «خلي بالك من جيرانك»، الذي قامت ببطولته الفنانة لبلبة، أمام الزعيم عادل إمام، والذي تدور أحداثه حول زوجين في شهر العسل يقيمان في شقة مفروشة، لكنها ليست كأي شقة، فيصادف وجود جيران غريبي الأطوار يشاركون الزوجين تلك الشقة بطريقة كوميدية غير مشروعة، لتقع العديد من المفارقات الكوميدية الساخرة.

في حقيقة الأمر لم تكن الفنانة لبلبة هي المرشحة الأولى للعمل أمام الزعيم عادل إمام في فيلم «خلي بالك من جيرانك»، لكنها كانت «ميرفت أمين» التي اعترضت على العمل في الفيلم، بسبب اختلافها مع عادل إمام، حول أحد المشاهد الجريئة.

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