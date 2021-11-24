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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2 ديسمبر.. حسين الجسمي يروج لحفله بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

حسين الجسمي
حسين الجسمي

روج الفنان حسين الجسمي لحفله الغنائي بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتب حسين الجسمي في تويتة له: “نغنّي للوطن عشقاً وشوقاً وفخراً في #عام_الخمسين ونلتقي بكم أحبابنا في دار الحي #دبي بحديقة البرج مساء  يوم 2 ديسمبر”.

 

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دق القلب.. أحدث أغاني حسين الجسمي تقترب من 16 مليون مشاهدة

 

وحقق الفنان حسين الجسمي، 15 مليون و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات يوتيوب - لأحدث أغانيه التي تحمل اسم: دق القلب، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

 

يأتي ذلك بعدما، دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.

 

أغنية دق القلب

يتعاون حسين الجسمي في الأغنية مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب مميز مختلف، وأتقن أداء اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي.

ويقول في كلماتها:

دماره .. أستاهل دمــاره
خل تحرگني نـاره
خلانـي واگع بالعشگ
وما اطفّيها الجگـاره
إثاره .. حبـه غيـر اثـاره
موّتنـي بسمـاره
لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره
إلهي ..عبـدك يا إلهي
لافـــــت انتبـاهــي
مو خلقه كاتلنـي كتـل
هنيـال اهلـه وجــاره
إشاره .. لو أشــر بإشاره
اروحلـه طياره
هذا العليه دگ الگلب
ودورت عنـه دواره 

 

ويتعاون الجسمي بالأغنية الجديدة "دق القلب" مع الفنان العراقي نور الزين في تلحين الأغنية، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية الى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

 

وطُرحت أغنية "دق القلب" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات. 

 

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