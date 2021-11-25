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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مضاعفة الإيجار 5 مرات.. نقاش على الهواء حول مشروع قانون خاص بالإيجار القديم

وحدات سكنية
وحدات سكنية

علق محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة الحكومة على مشروع قانون إخلاء الأماكن  المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بإيجار قديم  لغير الغرض السكني.


وقال محمد وفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  مشروع القانون يخص الأماكن المؤجرة بإيجار قديم لأغراض غير السكن".

 

وأضاف محمد وفيق :"   نحن امام مشكلة قديمة وهي الايجار القديم بقيمة إيجارية ضعيفة لا يتم تغييرها ومع بداية الجمهورية الجديدة لابد من  توافر عدالة اجتماعية، ونحن امام  مالك مظلوم بسبب ضعف القيمة الإيجارية والمستأجر الذي يشعر انه مالك للعقار مقابل دفع قيمة إيجارية ضعيفة ".

 

وتابع محمد وفيق :"  مشروع القانون  الجديدة يضاعف القيمة الايجارية 5 أضعاف  لمن  يستأجر مكان ويستخدمه في غرض غير سكني ".

 

ومن جانبه قال  محمد عبد العال مؤسس رابطة مستأجري الإيجار القديم، :"  مشروع القانون يخص إخلاء  الاماكن المستأجرة  للأشخاص الاعتبارية  وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة ".

 

وأضاف محمد عبد العال :"  أخر إحصاء في 2017 كان يتحدث عن 3 مليون وحدة سكنية ومليون وحدة تجارية للشخصيات عادة او اعتبارية يتم تأجيرها بنظام إيجار قديم".
 

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