ميدو ينعى المستشار جلال إبراهيم: في الجنة إن شاء الله

نعى الكابتن أحمد حسام ميدو، المستشار الراحل جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

وكتب بتغريدة على تويتر: “خالص التعازي في وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي #الزمالك الأسبق..في الجنه ان شاء الله”

أعلن هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء الأربعاء، وفاة المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ووالد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس نادى الزمالك.

وتشيع صلاة الجنازة على الفقيد الغالي المستشار جلال إبراهيم عقب صلاة الظهر في الجامع الرئيسي داخل نادى الزمالك.



وكتب هاني زادة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله المستشار جلال إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ورئيس نادى الزمالك الأسبق زوج الأستاذة الدكتورة ليلى الشريف بكلية العلوم جامعة عين شمس ووالد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس نادى الزمالك والمستشار نادر جلال إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وأضاف هاني زادة «رمز نادي الزمالك العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».