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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العراق يغري كيروش بمليون و700 ألف دولار!.. والمدرب يتفاخر بعرض مانشستر يونايتد

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بعرض رسمي لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لتولي مسئولية المنتخب عقب تراجع نتائجه فى تصفيات المونديال فى الفترة الأخيرة.

وكشف الاعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أن "بوكس تو بوكس"  حصل على صورة من العرض الذي تقدم به الاتحاد العراقي لكرة القدم للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.


وتابع شبانة : جاء العرض لكيروش قبل توليه تدريب مصر بفترة قليلة قبل أن يتجدد مرة أخرى مؤخرًا وسط الخلافات بين كيروش واتحاد الكرة.


وتراجعت نتائج المنتخب العراقي بتصفيات المونديال حيث يحتل المركز قبل الأخير في مجموعته برصيد 4 نقاط ولم يحقق أي فوز خلال 6 مباريات.

واكمل : جاء العرض بقيمة مليوني دولار في الموسم، بقيمة مليون و200 ألف دولار راتب به بالإضافة إلى 500 ألف دولار منحة تعاقد بجانب 300 ألف دولار "بونص".

وأكد شبانة  أن كيروش أبدى سعادته من انباء اقترابه وعودته لتدريب مانشستر يونايتد، لكنه رفض فكرة الرحيل عن الفراعنة لمجد شخصي ينتظره.


وواصل  شبانة :  أن كيروش تحدث مع معاونيه فور ترشيحه لتدريب اليونايتد وأكد أنه تولى تدريب منتخب مصر ليحقق رقم قياسي بالتأهل لكأس العالم مع للمرة الخامسة مع 4 منتخبات مختلفة.


وأكد : أن كيروش عازم على الوصول بالمنتخب لكأس العالم ومعادلة، الصربي بورا ميلوتينوفيتش وهو المدير الفني الوحيد الذي قاد خمس منتخبات مختلفة في كأس العالم: المكسيك وكوستاريكا والولايات المتحدة والصين ونيجيريا

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كارلوس كيروش منتخب مصر تصفيات المونديال لاتحاد العراقي لكرة القدم مانشستر يونايتد كأس العالم بورا ميلوتينوفيتش

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