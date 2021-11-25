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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وقف تصاريح الفنان محمد رمضان.. بيان جديد من نقابة المهن الموسيقية.. فيديوجراف

محمد رمضان
محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جديدا عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الأغنية المصرية، وجاء في البيان: "لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمى أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا".

 

وأضاف: "من ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوى لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري.. من هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر درعا وحصنا لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات لتضافر الجهود مع النقابة للحفاظ على بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقا وثقافة وفكرا".

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وقال الفنان هاني شاكر إن محمد رمضان لم يلتزم بتعهده أمام نقابة الموسيقيين وبالتالي لن يمنح أي تصاريح للغناء مجددا إلا بعد التحقيق معه.

حلمي بكر

شن الموسيقار الكبير حلمي بكر، هجوما حادا على مطربي المهرجانات، مؤكدا أن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء أمرا في غاية الأهمية.


ووجه حلمي بكر، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، حديثه لهاني شاكر، قائلا :"ادعم الانتاج الجيد، ونحن وراءك ومعاك ولن نتركك وحدك".


وتابع الموسيقار الكبير حلمي بكر، أنه لو فضلت الأمور كده هنقوم على مصيبة، ومطربي المهرجانات بينهم الحرامي وليس بينهم الفنان.

لمزيد من التفاصيل حول البيان شاهد الفيديوجراف التالي:

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