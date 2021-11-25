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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر هتبهر العالم.. نادر حمدي يروج لاحتفالية طريق الكباش في الأقصر

صدى البلد

روج الفنان نادر حمدي، لاحتفالية طريق الكباش في الأقصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب: “اليوم الساعة السابعة و النصف حدث تاريخي في اقدم مدينه في التاريخ افتتاح طريق المواكب الملكية ( طريق الكباش ) ف الأقصر”.

 

وتابع: “150 محطة تلفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري واكثر من مليار مشاهد منتظرين الموكب وإعلان #الاقصر اكبر متحف مفتوح على وجه الأرض.. ٧:٣٠ مساء #مصر هتبهر العالم ♥️ ”. 

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العالم ينتظرنا.. هيئة تنشيط السياحة: شركات عالمية تنتظر حفل طريق الكباش

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مدير عام آثار مصر العليا يكشف عن اللمسات الأخيرة الخاصة بطريق الكباش

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الصحف العالمية تبرز وتتغنى بحفل طريق الكباش بالأقصر وموكب المومياوات الملكية، متابعا: موكب المومياوات الملكية أحدث نقلة نوعية في صورة مصر في الخارج.

 

وأضاف "عمرو القاضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن العالم يتوقع حفل مبهر خلال افتتاح طريق الكباش بالأقصر، مسترسلا:" الشركات العالمية تتسأل باستمرار عن موعد افتتاح طريق الكباش وذلك دليل على مدى أهميته".

 

وأوضح أن معدلات السياحة بالأقصر ترتفع باستمرار خاصة الفترة الأخيرة، متابعا: الأقصر شهدت وجود سائحين من فرنسا وإنجلترا واليابان، ومؤخرا سائحين من أوكرانيا وروسيا.

 

وأكد على أن حفل طريق الكباش سيساهم بشكل كبير في زيادة السياحة داخل الأقصر، متابعا: قرار وجود رحلات ربط بين شرم الشيخ والأقصر ساهم في زيادة توافد السائحين.

الفنان نادر حمدي نادر حمدي احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش افتتاح طريق الكباش احتفالية طريق الكباش

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