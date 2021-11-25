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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

صدى البلد

شاركت الفنانة عبير صبري صورا من احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى مروة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “والقمر ده مرموري اختي الصغيره العمر كله حبيبتي ربنا يهنيكي ويسعدك ويحققللك كل اللي تتمنيه وعقبال ميت سنه بحبك يااحلي مرموري 🎁♥️🎉🎊🎂😘”.
 

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علي صعيد أخر؛ تنتظر الفنانة عبير صبرى طرح فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية ومتزوجة وتتعرض للقهر من زوجها بالعنف، حيث تعتمد قصتها في أحداث الفيلم على مناقشة قضية العنف الزوجى.

 

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.

 

جدير بالذكر أن عبير صبرى، كانت قد شاركت في رمضان الماضى في مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وحمدى الوزير، ومحمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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