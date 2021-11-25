خلع في الكتف.. تطورات الحالة الصحية لـ مايا مرسي بعد حادث التصادم

نقلت صباح اليوم، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى إحدى المستشفيات القريبة من مطار القاهرة الدولي، بعد تعرضها لحادث تصادم أثناء توجهها إلى مدينة الأقصر، لحضور احتفالية طريق الكباش المقرر مساء اليوم، بعاصمة السياحة المصرية.

وبحسب مصادر طبية، فإن الدكتورة مايا مرسي، تعرضت لحادث تصادم عند مسجد فيصل بمطار القاهرة، القائم بمدخل صالة كبار الزوار بالمطار، وذلك أثناء توجهها للمطار، لاستقلال رحلة الطيران المتجهة إلى الأقصر، وتعرضت لحادث تصادم بسيارتها الخاصة مع سيارة أخرى قادمة في طريقها المقابل.

المصادر الطبية كشفت لـ صدى البلد، إن مايا مرسى، نقلت بسيارة الإسعاف من المطار تحت إشراف مؤمن عادل مشرف الإسعاف بمطار القاهرة، إلى المستشفى بعد إصابتها باشتباه خلع في الكتف، في حين خرج سائق السيارة دون إصابات، ولكن تعرض أيضا المرافق للدكتورة مايا مرسي في نفس السيارة لإصابة في القدم.

ورجحت المصادر، إلى احتمالية أن تثبت إصابة مايا مرسي بمجرد كدمه، بعد خضوها للأشعة والفحصوات التي تجرى لها حاليا بالمستشفى، وأيضا الشخص المرافق لها في السيارة، حيث أنه تعرض إلى إصابة أيضا في القدم.

وتجرى مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، حاليا في إحدى المستشفيات القريبة من مطار القاهرة، إجراءات وفحصوات وأشعة للوقوف على التشخيص السليم لحالتها، والاطمئنان عليها لتغادر بعدها المستشفى بعد اتخاذ اللازم.