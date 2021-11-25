أبرزها للقدماء المصريين.. عبد الرحمن يحول الشخبطة إلى لوحات فنية مبدعة.. شاهد

ما زالت كل الأجيال تستلهم من حضارة القدماء المصريين في مجالات عدة، ومن أبرزها الفنون التي تتعدد أشكالها بين الموسيقى والرسم وغيرهما الكثير، والأخير له طرق شتى تقليدية وحديثة كالرسم بالألوان والرصاص والفحم ومؤخراً الرسم بالمأكولات والمشروبات، لكن من أغرب ما يمكن رؤيته أن تتحول مجرد «شخبطة» إلى فن يجسد ملامح ملوك مصر القديمة ومشاهير الفن والرياضة حديثاً.

نفرتيتي

توت عنخ آمون

أبدع الطالب عبد الرحمن الحسيني، 19 سنة، في تجسيد ملامح ملوك وملكات مصر القديمة بالشخابيط، وكان من أبرزهم: حتشبسوت، ابنة الملك تحتمس الأول والملكة أحمس، وأحمس-نفرتاري، وهي ابنة الملك سقنن رع تاعا، والتي تزوجت من أخيها الملك أحمس الأول، وأنجبا العديد من الأبناء، من بينهم الملك أمنحتب الأول الذي خلف أباه على عرش مصر.



أمنحتب الثاني

حتشبسوت

ويعد تحتمس الثالث الذي ينتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة ومن كبار الملوك المحاربين في الدولة الحديثة، ثالث ملك مصري رسمه طالب كلية الهندسة الزراعية في جامعة الإسكندرية، أما الشخصية الرابعة فتعود إلى الملك أمنحتب الثاني والسابع بين ملوك الأسرة الثامنة عشر، لتتبعها لوحاته للملكة نفرتيتي، إحدى أشهر الشخصيات النسائية بالعصور الفرعونية في مصر، وأخيراً وليس آخرا رسم الملك توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم.

تحتمس الثالث

أحمس نفرتاري

«الأقلام أو تابلت جرافيك» هي أدوات الفنان الشاب عبد الرحمن الحسيني في فن «الرسم بالشخابيط» أو ما يعرف بأسلوب «Scribble Art»، والذي عرفه بالصدفة البحتة عندما رأى مقطع فيديو للفنان الماليزي Vince low، ففقرر وقتها أن يتعلم أن النوع من الفنون بشكل ذاتي ليكون لإطلاق عنانه دور كبير في تميزه.

وتستغرق اللوحة الفنية في يد الفنان الشاب ما يقرب من 8 إلى 32 ساعة فأكثر، أما عن أبرز رسوماته لمشاهير الفن والرياضة منذ أن بدأ في هذا المجال منذ سنتين، فأبرزهم: «الفنان محمود عبد العزيز، والفنان خالد النبوي، والفنان أحمد حلمي، والفنان بهاء سلطان، والفنان مصطفى شعبان، والفنان كريم عبد العزيز، وبيج رامي، ومحمد صلاح، وميسي».

«عدم معرفة عدد كبير من الناس بهذا الفن».. تعد هذه أكثر صعوبة تواجه ابن محافظة الإسكندرية، حيث يتمنى أن يعرف أكبر عدد من الناس بفنه وينتشر على أوسع نطاق ممكن، مشيراً إلى أن أكثر الداعمين له أهله وأصدقاؤه، خاصة عمر هلال ومحمد حسن، إضافة إلى مساعدة عدد من المصورين له كحبيبة محمد ومحمد حسن.

وأكد طالب كلية الهندسة الزراعية في جامعة الإسكندرية أنه شارك مؤخراً في Tedx Alexandria ضمن المؤثرين في مجاله، ويحلم أن يعلم هذا الفنن لغيره وينشئ معرضا كبيرا لعرض كل لوحاته وأن يشارك في مسابقات كلية فنون ويحصد مراكز أولى بها.