عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبرزها للقدماء المصريين.. عبد الرحمن يحول الشخبطة إلى لوحات فنية مبدعة.. شاهد

عبد الرحمن يحول الشخبطة
عبد الرحمن يحول الشخبطة إلى لوحات فنية مبدعة

ما زالت كل الأجيال تستلهم من حضارة القدماء المصريين في مجالات عدة، ومن أبرزها الفنون التي تتعدد أشكالها بين الموسيقى والرسم وغيرهما الكثير، والأخير له طرق شتى تقليدية وحديثة كالرسم بالألوان والرصاص والفحم ومؤخراً الرسم بالمأكولات والمشروبات، لكن من أغرب ما يمكن رؤيته أن تتحول مجرد «شخبطة» إلى فن يجسد ملامح ملوك مصر القديمة ومشاهير الفن والرياضة حديثاً.

نفرتيتي
توت عنخ آمون 

أبدع الطالب عبد الرحمن الحسيني، 19 سنة، في تجسيد ملامح ملوك وملكات مصر القديمة بالشخابيط، وكان من أبرزهم: حتشبسوت، ابنة الملك تحتمس الأول والملكة أحمس، وأحمس-نفرتاري، وهي ابنة الملك سقنن رع تاعا، والتي تزوجت من أخيها الملك أحمس الأول، وأنجبا العديد من الأبناء، من بينهم الملك أمنحتب الأول الذي خلف أباه على عرش مصر.
 

أمنحتب الثاني 
حتشبسوت

ويعد تحتمس الثالث الذي ينتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة ومن كبار الملوك المحاربين في الدولة الحديثة، ثالث ملك مصري رسمه طالب كلية الهندسة الزراعية في جامعة الإسكندرية، أما الشخصية الرابعة فتعود إلى الملك أمنحتب الثاني والسابع بين ملوك الأسرة الثامنة عشر، لتتبعها لوحاته للملكة نفرتيتي، إحدى أشهر الشخصيات النسائية بالعصور الفرعونية في مصر، وأخيراً وليس آخرا رسم الملك توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم. 

تحتمس الثالث
أحمس نفرتاري 

«الأقلام أو تابلت جرافيك» هي أدوات الفنان الشاب عبد الرحمن الحسيني في فن «الرسم بالشخابيط» أو ما يعرف بأسلوب «Scribble Art»، والذي عرفه بالصدفة البحتة عندما رأى مقطع فيديو للفنان الماليزي Vince low، ففقرر وقتها أن يتعلم أن النوع من الفنون بشكل ذاتي ليكون لإطلاق عنانه دور كبير في تميزه. 

وتستغرق اللوحة الفنية في يد الفنان الشاب ما يقرب من 8 إلى 32 ساعة فأكثر، أما عن أبرز رسوماته لمشاهير الفن والرياضة منذ أن بدأ في هذا المجال منذ سنتين، فأبرزهم: «الفنان محمود عبد العزيز، والفنان خالد النبوي، والفنان أحمد حلمي، والفنان بهاء سلطان، والفنان مصطفى شعبان، والفنان كريم عبد العزيز، وبيج رامي، ومحمد صلاح، وميسي». 

«عدم معرفة عدد كبير من الناس بهذا الفن».. تعد هذه أكثر صعوبة تواجه ابن محافظة الإسكندرية، حيث يتمنى أن يعرف أكبر عدد من الناس بفنه وينتشر على أوسع نطاق ممكن، مشيراً إلى أن أكثر الداعمين له أهله وأصدقاؤه، خاصة عمر هلال ومحمد حسن، إضافة إلى مساعدة عدد من المصورين له كحبيبة محمد ومحمد حسن. 

 

وأكد طالب كلية الهندسة الزراعية في جامعة الإسكندرية أنه شارك مؤخراً في Tedx Alexandria ضمن المؤثرين في مجاله، ويحلم أن يعلم هذا الفنن لغيره وينشئ معرضا كبيرا لعرض كل لوحاته وأن يشارك في مسابقات كلية فنون ويحصد مراكز أولى بها. 

الرسم بالشخابيط شخابيط الرسم بالشخابيط فن فن الرسم بالشخابيط شخبطة ملوك مصر القديمة مشاهير الفن والرياضة حضارة القدماء المصريين الملكة حتشبسوت طريق الكباش طريق فرعوني عبد الرحمن الحسيني Scribble Art الماليزي Vince low

ترشيحاتنا

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

الحاصلات الزراعية : ارتفاع أسعار البقوليات٣٠٪ تأثرًا بأزمة التضخم العالمي وأزمة الغذاء

مطار جزيرة بالما الإسبانية يعود للعمل بعد إيقافه بسبب بركان

قرينة الرئيس: مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها

المدارس المصرية اليابانية تكشف مزايا تطبيق انشطة التوكاتسو على الطلاب

9 أشهر.. الاتحاد الأوروبي يوصي بتحديد فترة صلاحية لـ لقاح كورونا للسماح بالسفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

النقض تؤيد إعدام 22 متهما في «أنصار بيت المقدس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ