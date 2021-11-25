استشاري صحة نفسية يوضح الآثار السلبية للزواج الثاني على الزوجة الأولى.. فيديو

قال دكتور محمد هاني، استشاري صحة نفسية، إن هناك بعض الرجال يلجأون لفكرة الزواج الثاني كحل أو هروب من الحياة الزوجية الأولى، لافتاً إلى أنه كثير من الأحيان السبب الرئيسي عند الرجل للزواج الثاني لا يظهر بشكل واضح أو كاف للزوجة الأولى.

وأضاف استشاري صحة نفسية، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية أم بى سى مصر ٢، أن فكرة زواج الرجل من زوجة ثانية يسبب ضرر نفسى كبير للزوجة الأولى.

وأشار استشاري صحة نفسية، إلى أن الزوجة الأولى في الغالب تتحمل وتتنازل حتى يصبح جوزها في وضع اجتماعي مريح، وبعد فترة طويلة من تحمل المسؤولية وتربية الأولاد تتفاجأ أم الزوج يطالب بحقة فى الزواج الثاني.

وتابع استشارى الصحة النفسية، أن الرجال تحلل الزواج الثاني بكل سهولة، نظراً إلى أنه تم ذكره في القرآن الكريم، ولكن الدين الإسلامي أكد على العدل فيما بينهم بالمشاعر والحب والاهتمام وليس العدل المادي فقط.