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محافظات

عامان من الإنجازات

"فلنبن معًا مستقبل صحة مصر".. العامة للرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوي الثاني بالإسماعيلية غدًا

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

تنطلق فعاليات الملتقي السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا من محافظة الإسماعيلية، ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا منتصف فبراير 2021، وينطلق ملتقى هذا العام بالإسماعيلية تحت شعار "لنبني معًا مستقبل صحة مصر.. عامان من الإنجازات".

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمزمع إقامته بمحافظة الإسماعيلية، تستمر على مدار يومي 26، 27نوفمبر 2021،  تبدأ بورش عمل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص وذلك بهدف تبادل الرؤى والأفكار و الخبرات حول آليات إحالة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، أهمية الفحص المبكر ومتابعة علامات الخطورة لكافة الأمراض وآليات التعرف على الأمراض النادرة، وذلك علاوة على مهارات الاتصال الفعالة لكافة الطواقم الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض ، وذلك من أجل الوصول إلى كوادر عالية الكفاءة بما يعود بالنفع على المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتابعت الهيئة أنه من المقرر أن يبدأ اليوم الثاني للملتقى، بإلقاء الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، الكلمة الافتتاحية للملتقى، تليها الكلمة الافتتاحية لممثل منظمة الصحة العالمية، وكذلك اللواء أركان حرب خيري بشارة محافظ الإسماعيلية الذي يلقى كلمته، علاوة على الكلمة التي يلقيها الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

ومن المقرر أن يتم استعراض إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عامين، وذلك تحت شعار (عامين من الإنجازات)، حيث يتم استعراض كافة إنجازات الهيئة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الثلاث ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم "بورسعيد والإسماعيلية والأقصر"، وذلك بحضور مدراء أفرع الهيئات الثلاث وعدد من العاملين من هذه المحافظات .
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الاحتفالية نتاج عمل الهيئة خلال العامين الماضيين، حيث دأبت الهيئة على آداء دورها كذراع رئيسية للدولة المصرية في ضبط وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المنتفعين بالمنظومة الجديدة، حيث ارتكز عمل الهيئة على عدة محاور، تشمل إتاحة الخدمات الطبية والجدارة الإكلينيكية، والاستثمار في العنصر البشري، ميكنة الخدمات المقدمة، النجاعة المالية، تعزيز تجربة المريض، بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات والمبادرات الصحية التي تسهم في تحسين الحياة الصحية للمرضى وجودتها، وصولًا لرضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.  
وأشار إلى أنه تم استحداث العديد من حزم الخدمات الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل خلال عامين من العمل الدؤوب للهيئة، منها تدخلات جراحية يتم إدخالها لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من مليون جنيه في القطاع الخاص في بعض العمليات كـ Evar& Cerab ، علاوة على المسح البرويتزوني PET CT، العلاج الإشعاعي، الغسيل الكلوي للأطفال، الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي للأورام، القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، تغيير الصمام الأورطي للقلب بتقنية التافي، القسطرة القلبية CTO، فصل البلازما، وعلاج أورام البنكرياس، إضافة إلى التدخلات العلاجية والجراحية باستخدام المناظير التي وصلت لأكثر من 200 تدخل جراحي، بالإضافة إلى إنشاء بنوك دم تابعة للهيئة وذلك لتوفير الدم ومشتقاته بشكل آمن وكافٍ للمواطنين بالمحافظات. 
وأكد الدكتور أحمد السبكي،  اهتمام الهيئة بالحوكمة الإكلينيكية، وذلك من خلال تفعيل اللجان المختلفة والتي من شأنها ضبط الأداء داخل المنشآت الصحية وضمان الإجراءات الطبية والإدارية السليمة، لافتًا إلى حرص الهيئة على التطوير والتدريب المستمر على أدلة العمل الإكلينيكية وذلك حرصًا على توحيد جودة الخدمة الطبية المقدمة وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا. 

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه من المقرر خلال فعاليات الملتقى تكريم كل من ساهم في الإنجازات الملموسة للهيئة خلال عامين، تحفيزًا لكافة شركاء النجاح والطموح سواء من القوى البشرية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها المختلفة بالمحافظات الثلاث، أو من شركاء القطاع الخاص الوطنيين الذين لولا تضافر جهودهم ما وصلنا لهذا الإنجاز العظيم تطلعًا لأن تكون هيئة الرعاية الصحية "مستقبل صحة مصر".

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