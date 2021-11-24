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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: الرئيس السيسي وافق على ضم مدينة سلام مصر لمحافظة بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم “الأربعاء”، المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمناقشة رؤية المحافظة للأجزاء المضافة للحيز العمراني و متابعة مستجدات العمل فى مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد.

 

جاء ذلك بحضور وفد المكتب الاستشاري للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة ،و مديرى إدارات التخطيط العمراني والمساحة وعدد من الأجهزة التنفيذية .

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فى بداية الاجتماع ، وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار سيادته قرار مد الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة ٣٨ ألف فدان وتشمل جميع المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية بالإضافة إلى أنها تشمل مناطق سكنية على أعلى مستوى جاري العمل بها و كافة المشروعات الخدمية والتنموية.

 

واستعرض "محافظ بورسعيد " آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلي والاستراتيجي لمحافظة بورسعيد، وتم مناقشة التصور والرؤية الكاملة لتحديث المخطط الاستراتيجي مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى لعمل مخطط نموذجي يتناسب مع طبيعة بورسعيد، وخطة التنمية الشاملة التي تم بالفعل البدء في خطواتها بالمحافظة، مؤكداً أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق والبيئة النظيفة، التي تؤهلها للتنمية المستدامة.

 

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد ، وبما يتماشى مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجي لبعض المناطق، طبقاً للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمراني لبورسعيد طبقاً للتعديلات التي صدر بها قرار جمهوري أو قرار مجلس الوزراء.

 

وأكد المحافظ أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي يحقق تعديل للمناطق غير المستغلة، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع في إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية، تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

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