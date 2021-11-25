مصر أمل فلسطين.. مباحثات مصرية لاستخراج الغاز من حقل «مارين وان» بغزة

وجه مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية محمد مصطفى، الشكر بالنيابة عن الرئيس أبو مازن، للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم مصر واستضافتها لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة اليوم، الخميس، كمنظمة إقليمية هامة.

وأعرب "مصطفى"، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري السادس للمنتدى، عن تقديره للجهود المتميزة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال قيادته الدورة الحالية من المنتدى.

وصرح مصطفى بأنه تم استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دور مهم لتفعيل أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.

كما أعرب عن تقديره لمصر التي تعمل على مساندة فلسطين لتتمكن من تنمية مواردها من الغاز في حقل “غزة مارين وان”، وأكد أن المهندس طارق الملا يعمل من خلال المنتدى على قيادة هذه الجهود وجارٍ حاليا التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بغرض الوصول لاتفاق ناجح.

وأكد وزير البترول فى بيان أمس، الأربعاء، أن مصر لا تتوانى فى تقديم جميع أوجه الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط فى تسهيل استغلال الدول الأعضاء من مواردها من الغاز الطبيعي.