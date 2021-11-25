الرئيس السيسي يتفقد وحدة طب أسرة الشهامة بوادي الصعايدة في أسوان.. صور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الخميس، وحدة طب أسرة الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان، وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأجرى الرئيس أيضا، خلال زيارته لأسوان جولة تفقدية داخل مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية.

وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وانشاء مكتب بريد، كما جاري الانتهاء من انشاء مجمع الخدمات الحكومية، وانشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.



WhatsApp Image 2021-11-25 at 1.21.56 PM

WhatsApp Image 2021-11-25 at 1.21.57 PM