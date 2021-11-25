عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"تسويق السياحة الثقافية": طريق المواكب المقدسة يرفع طلب منظمي الرحلات على الأقصر

طريق الكباش
طريق الكباش

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية، قبل ساعات من انطلاق احتفالية طريق المواكب المقدسة، عن تزايد معدلات الطلب من جانب منظمي الرحلات، علي منتج السياحة الثقافية.

 قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات صحفية اليوم، أن الحدث الذي يجري اليوم بالأقصر عاصمة الحضارة، قد لفت انتباه عدد من بيوت الأزياء العالمية، و التي تدرس حاليا إقامة عروض و تنظيم أحداث هنا في طريق المواكب المقدسة، و بعضها ابدي تلك الرغبة لبعض شركات السياحة المصرية.
كما أضاف أن الحدث سوف يكون لها تأثير كبير علي حجم الزيارات للمقاصد الأثرية المجاورة علي غرار دندره وإسنا و أبيدوس، خاصة من اتجاه شركات السياحة إلي توسيع فترة برامج الزيارة إلي الأقصر بعد التطور الكبير الذي شهدته المدينة بفضل رعاية القيادة السياسية لها، و الدور الذي لعبته حكومة د. مصطفي مدبولي علي عدة مستويات مثل تطوير البنية الأساسية ، كذلك الدور الهام و المؤثر لوزارة السياحة و الأثار، في ترميم المعابد و إعادتها إلي صورتها الأولي بأيدي مصرية 100%.


و تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن التطور الرقمي و إمكانية حجز التذاكر لزيارة المعابد بشكل إلكتروني يؤثر بشكل إيجابي علي تجربة السائح، مؤكدا أن السائح أيضا سوف يتمكن من الحصول تجربة رائعة و أكثر من ذي قبل نظرا لتطوير الخدمات المرتبطة بالسائح.


و أشار إلي أن التزامن بين احتفالية طريق المواكب المقدسة، و معرض "ذهب رمسيس" في الولايات المتحدة سوف يرفع من السوق الأمريكي علي السياحة الثقافية، مشيرا إلي أن السائح الأمريكي، هو أيقونة السياحة الثقافية، و سوف يفتح الباب لدفع أسواق آخري لزيارة المقصد السياحي المصري.


و دعا "عثمان" إلي أهمية العمل علي جذب سياحة المؤتمرات الدولية إلي مدينة الأقصر، خاصة و أن مصر تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أهمية استعادة مصر لدورها في سياحة المؤتمرات، و خاصة مع اتجاه العالم إلي التخفيف من حدة القيود علي السفر.


و أفاد رئيس تسويق السياحة الثقافية، أن تتواصل تدرس مع صناع السياحة، كيف يمكن أن يتحول الشباب و الفتيات إلي طاقة منتجة للهدايا التذكارية و اليدوية، التي يعشقها الزائر للمدينة من خلال وضع برامج للتدريب، و عرضها علي الجهات المختصة، باعتبارها جزء من محاور التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل و توفير حياة كريمة للمجتمع المحلي، حتي يستشعر أهمية المنتج السياحي و يعمل علي الحفاظ عليه.


كما أكد أن التواجد الكبير للشخصيات العامة و الدبلوماسيين الأجانب علي أرض الأقصر هو رسالة سلام و أمن واضحة للعالم و دعوة مؤثرة لجذب السائح المرتقب، ليحظى بتجربة لن يحظى في أي مقصد سياحي، حيث يعيش هنا تاريخ ممتد لأكثر من 5آلاف عام.

تسويق السياحة الثقافية طريق المواكب المقدسة طريق الكباش حفل الكباش الأقصر

ترشيحاتنا

مواجهة الأمطار ومشروعات حياة كريمة تتصدر نقاشات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب

منها ما وصلت إيراداته لنصف مليار دولار.. أحمد الدريني يقدم أفضل أفلام ومسلسلات الجواسيس

مقارنة بين فورد اكسبلورر و شيفروليه أورلاندو موديلات 2021 في المغرب | صور

سولمون افيلز: الوصول بمعدلات استهلاك الأسمنت لنحو 48 مليون طن بنهاية العام الجاري

كيف أتطهر من الحيض ولدي جرح في الثدي لا يمكن اقتراب الماء منه؟

محامي عن قانون إخلاء الأماكن: "المستأجر مش هيطرد.. والمالك مش هيشعر بالظلم"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

أبرزها هواتف المحمول.. زيادة الرسوم الجمركية للأجهزة بعد موافقة خطة النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ