"تسويق السياحة الثقافية": طريق المواكب المقدسة يرفع طلب منظمي الرحلات على الأقصر

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية، قبل ساعات من انطلاق احتفالية طريق المواكب المقدسة، عن تزايد معدلات الطلب من جانب منظمي الرحلات، علي منتج السياحة الثقافية.

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات صحفية اليوم، أن الحدث الذي يجري اليوم بالأقصر عاصمة الحضارة، قد لفت انتباه عدد من بيوت الأزياء العالمية، و التي تدرس حاليا إقامة عروض و تنظيم أحداث هنا في طريق المواكب المقدسة، و بعضها ابدي تلك الرغبة لبعض شركات السياحة المصرية.

كما أضاف أن الحدث سوف يكون لها تأثير كبير علي حجم الزيارات للمقاصد الأثرية المجاورة علي غرار دندره وإسنا و أبيدوس، خاصة من اتجاه شركات السياحة إلي توسيع فترة برامج الزيارة إلي الأقصر بعد التطور الكبير الذي شهدته المدينة بفضل رعاية القيادة السياسية لها، و الدور الذي لعبته حكومة د. مصطفي مدبولي علي عدة مستويات مثل تطوير البنية الأساسية ، كذلك الدور الهام و المؤثر لوزارة السياحة و الأثار، في ترميم المعابد و إعادتها إلي صورتها الأولي بأيدي مصرية 100%.



و تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن التطور الرقمي و إمكانية حجز التذاكر لزيارة المعابد بشكل إلكتروني يؤثر بشكل إيجابي علي تجربة السائح، مؤكدا أن السائح أيضا سوف يتمكن من الحصول تجربة رائعة و أكثر من ذي قبل نظرا لتطوير الخدمات المرتبطة بالسائح.



و أشار إلي أن التزامن بين احتفالية طريق المواكب المقدسة، و معرض "ذهب رمسيس" في الولايات المتحدة سوف يرفع من السوق الأمريكي علي السياحة الثقافية، مشيرا إلي أن السائح الأمريكي، هو أيقونة السياحة الثقافية، و سوف يفتح الباب لدفع أسواق آخري لزيارة المقصد السياحي المصري.



و دعا "عثمان" إلي أهمية العمل علي جذب سياحة المؤتمرات الدولية إلي مدينة الأقصر، خاصة و أن مصر تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أهمية استعادة مصر لدورها في سياحة المؤتمرات، و خاصة مع اتجاه العالم إلي التخفيف من حدة القيود علي السفر.



و أفاد رئيس تسويق السياحة الثقافية، أن تتواصل تدرس مع صناع السياحة، كيف يمكن أن يتحول الشباب و الفتيات إلي طاقة منتجة للهدايا التذكارية و اليدوية، التي يعشقها الزائر للمدينة من خلال وضع برامج للتدريب، و عرضها علي الجهات المختصة، باعتبارها جزء من محاور التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل و توفير حياة كريمة للمجتمع المحلي، حتي يستشعر أهمية المنتج السياحي و يعمل علي الحفاظ عليه.



كما أكد أن التواجد الكبير للشخصيات العامة و الدبلوماسيين الأجانب علي أرض الأقصر هو رسالة سلام و أمن واضحة للعالم و دعوة مؤثرة لجذب السائح المرتقب، ليحظى بتجربة لن يحظى في أي مقصد سياحي، حيث يعيش هنا تاريخ ممتد لأكثر من 5آلاف عام.