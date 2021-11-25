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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش"  - محمد عبد الشافي - حازم إمام. 
خط الوسط : طارق حامد  - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى فتحي- أحمد فتوح.
خط الهجوم : عمر السعيد.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز،يوسف أوباما، امام عاشور، محمد اوناجم، سيف الدين الجزيري.

 

واستبعد الجهاز الفني كلا من أيمن حفني، وأشرف بن شرقي.

الزمالك كارتيرون الدوري المصري تشكيل الزمالك أشرف بن شرقي

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