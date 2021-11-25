شعراوى: تخريج أكثر من 2000 متدرب حضروا 52 دورة تدريبية بخطة مركز سقارة الحالية

احتفل مركز التنمية بسقارة اليوم الخميس بتخريج 117 متدرباً بعد انتهاء 3 دورات تدريبية هي : تنمية مهارات المديرين والعاملين فى الإدارات الهندسية و الشئون القانونية بالمحافظات فيما يتعلق بقانونى الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 ، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018 ، ودورة أساسيات الحاسب الآلى ، ودورة إعداد المدربين الأساسية TOT ومن المقرران تقوم الوزارة بالاستفادة من خريجى هذه الدورة في العمل كمتدربين لبعض الدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

ويواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطتة التدريبية للعام المالي الحالى ، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم15 عدد 5 دورات تدريبية هي : تصميم الجرافيك والانفوجراف، وتصميم الشبكات، ولغة انجليزية مستوى مبتدىء ،وتنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الازمات وإدارة الفعاليات الاعلامية، وإدارة المخاطر واستمرارية الاعمال يستفيد من هذه الدورات229 متدرباً .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات.

وأكد اللواء محمود شعراوى ان الوزارة تعمل على تدريب كوادر الإدارة المحلية من خلال الذراع التدريبي لها بسقارة بداية من نواب المحافظين وحتى جميع العاملين بالدرجات الوظيفية والإدارية بالمحافظات من رئيس مركز وحى ومدينة وصولاً إلى رئيس الوحدة المحلية القروية وجميع الإدارات والقطاعات المستهدفة ، مشيراً الى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز التنمية المحلية بسقارة تتطلع الى إعداد كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات مجالات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيها مما يُمثل أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه التدريب للموظف من معارف واكتساب مهارات جديدة يتطلبُها العمل، وزيادة قدرته على التعرف أفضل الحلول للمُشكلات ويساهم ذلك في تقديم الخدمات بصورة افضل وانجازها فى اسرع وقت ممكن للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى انه تم الى الان تنفيذ52 دورة تدريبية على مدار 14 اسبوع استفاد منها أكثر من 2000 متدرباً من جميع المحافظات تضمنت الدورات عدداً من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين واللغة الإنجليزية وتطوير قيادات العمل التنفيذى من السيدات العاملات بالمحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الآلي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان.

واوضح اللواء محمود شعراوى أن الخطة التدريبية الحالية تشمل تدريباً عملياً مما يساهم في تطوير المهارات والقدرات الفنيّة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي أو التطبيقي للعمل إضافة الى تدريب سلوكي يتمثل فى بناء الشخصيات القيادية و كيفية التعامل مع الآخرين وفهم الشخصيات وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية ومعايير النزاهة والشفافية .

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