نور حياة .. مديرية التضامن وصندوق تحيا مصر ينظمان قافلة طبية بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالاشتراك ودعم جمعية الأورمان، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، قافلة طبية ضمن مبادرة الرئاسية "نورحياة"، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستمر على مدى يومين بمركز شباب ديرب هاشم مركز المحلة.



وأكدت المديرية ،أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ألف مواطن من قريتى العتوة وسجين الكوم مركز قطور، وبلشاى وكفر المحروق مركز كفرالزيات، وشبرابيل وبلكيم ومنية طوخ مركز السنطة، حيث تتكفل المبادرة بكافة التكاليف دون أن يتحمل المواطن أية تكلفة.



وأوضحت المديرية، أن مشاركة جمعية الأورمان تحت إشراف المديرية في المبادرة سوف تمت عبر عدة محاور، بداية من تجميع المرضي من خلال مكتب مشروعات طنطا والانتقال للكشف عليهم،وتوفيرالنظارات الطبية لمن يحتاج، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للمرضي وتوزيع هدايا عينية عليهم.



وأضافت ، أن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا، وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية.