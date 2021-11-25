محافظة بني سويف: خروج التلاميذ المشتبه في اصابتهم بتسمم من مستشفى أهناسيا

أعلنت محافظة بني سويف خروج جميع التلاميذ من مستشفى اهناسيا المركزي إلى منازلهم بصحبة ذويهم،وذلك بعد الاطمئنان على سلامتهم وتحسنهم وزوال كافة الأعراض.والذين وصلوا " صباح اليوم " للمستشفى بسبب شكوى من مغص بالبطن.

وفور تلقي المحافظة إخطارا بذلك ، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكيلي الصحة والتعليم بالتوجه فورا للمستشفى للوقوف على حقيقة الوضع على الطبيعة

أفاد وكيل وزارة الصحة أنه بعد الفحص الطبي للتلاميذ تبين أنه لا توجد أية أعراض من المتعارف عليها لحالات التسمم،(من قئ ودوخة وغيرها )،باستثناء مغص بالبطن ،وتم إعطائهم علاجا للمغص، وكانت جميع الحالات مستقرة حتى تم خروجهم جميعا من المستشفى"بعد الاطمئنان على سلامتهم "إلى منازلهم مع ذويهم ، ولم يتم حجز أية حالة بالمستشفى.