تذليل العقبات أمام الشركات المصرية المشاركة في معرض البصرة الدولي | صور

شهد معرض البصرة الدولي المنعقد خلال الفترة من 10 -27 نوفمبر 2021 مشاركة مجموعة من الشركات المصرية في مجالات المنسوجات والملابس، والمنتجات التراثية المصرية، علاوة على مشاركة مجموعة من الدول الأخرى.



وأجرى الدكتور أحمد بهاء الدين قنصل مصر في البصرة عدة لقاءات مع العارضين المصريين، مؤكداً على استعداد القنصلية على تذليل أي عقبات تتعلق بمشاركتهم بما يعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر والعراق الشقيق.

وأضاف أن المشاركة المصرية في المعرض تأتى في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي يعقدها العراق.