أسعار ومواصفات فورد رينجر موديل 2021 فى الجزائر | صور

تحظى فئة البيك اب بشعبية كبيرة داخل الأسواق العربية خاصةً السوق الجزائري، الذى يضم نخبة من السيارات القوية موديلات 2021، من بينهم الأمريكية الشهيرة فورد رينجر، ذات القدرات القوية والتصميم الخارجي والمساحة الداخلية الرحبة، بالإضافة للتجهيزات الفنية الخاصة بها.

حصلت فورد رينجر موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.3 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة 270 حصان، و عزم دوران يبلغ 420 نيوتن/متر، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من سبع ثوان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، نظام الدفع الخلفي قياسي و الدفع الرباعي اختياري.

تتميز داخلية فورد رينجر موديل 2021 بشاشتين مقاس 4.2 بوصة، مع مؤشر القيادة العدادات الرقمية عالية الدقة، ومثبت السرعة التفاعلي الذكي، ونظام المعلومات والترفيه بشاشة لمسية قياس 8 بوصة، والتعرف على الأوامر الصوتية، وأربعة منافذ لتشغيل الميديا من الملفات الصوتية والفيديو والصور ومنافذ USB لشحن الأجهزة، ومنفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية SD ، مكيف هواء بدعم التحكم الصوتي.

دعمت سيارة فورد رينجر موديل 2021 بنظام القفل الخلفي إلاكتروني لتمكين سيطرة السائق على المنحنيات شديدة الانحدار، ونظام الثبات الإلكتروني التلقائي لتعزيز القيادة مع حمولة، نظام إلكتروني للتنقل بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة، حزاما أمان خلفيان مع تنبيهات ربط الحزام، وسائد هوائية أمامية وستائرية، مساعد الركن الخلفي والأمامي، وكاميرا الرؤية الخلفية.

يبلغ سعر سيارة فورد رينجر موديل 2021 بـ 298.000.0 دينار جزائري.