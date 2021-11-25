رسميا .. انطلاق فورد رينجر 2022 الجيل الجديد

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات عن كشفها الجديد لسيارة رينجر موديل 2022 الجيل الجديد كلياً ، التى سيتم انتاجها بداية العام القادم .

ووصفت فورد السيارة الجديدة رينجر 2022 الجيل الجديد بانها “أقوى رينجر وأذكاهم وأعلاهم قدرة حتى الآن” .

وتستمد السيارة رينجر موديل 2022 الجديدة قوتها من 3 محركات تيربو ديزل، منها محرك 3.0 لتر 6 سلندر جديد بدون توضيح أرقام، مع محرك 2.0 لتر 4 سلندر إما بشاحن تيربو واحد أو شاحنين.

بالنسبة لمحركات البنزين فتشمل محرك 2.3 لتر إيكوبوست 4 سلندر المستخدم في برونكو وموستنج وغيرهما، مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 6 أو 10 سرعات، كما تم تحديث المنصة لتحسين الثبات، وأكدت فورد على خطط طرح نسخة هايبرد بالقابس للبيك في أوروبا لاحقاً.

وتظهر السيارة رينجر موديل 2022 الجديدة بلغة تصميم مماثلة لموديلات مافريك و F-150 الجديدة، بمصابيح أمامية على شكل C وتقنية ماتريكس LED جديدة ، و غطاء محرك منحوت وهيكل خارجي عضلي، مع تحديثات متعددة للمصابيح الخلفية والباب الخلفي، واكصدام خلفي جديد، كما ازداد حجم الصندوق الخلفي بعض الشيء، وازداد طول قاعدة العجلات بـ 50 مليمتر.

وتضم دواخل رينجر موديل 2022 الجديدة تقنية متطورة بمزايا تشمل لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية قياس 10.1 أو 12 إنش، والتي تحتوي على شاشة مصغرة مخصصة للتضاريس الوعرة لمراقبة زوايا التوجيه .

وتدعم البيك أب الجديدة تقنيات حديثة مثل فتح وإغلاق الأبواب عن بعد عبر تطبيق في الجوال، ومتابعة حالة البيك أب عن بعد، كما تدعم رينجر الجديدة التحديثات عبر الهواء كذلك، وحصلت الداخلية على مواد أعلى جودة ومقود جديد وشحن لاسلكي للجوال.

وسيبدأ إنتاج فورد رينجر 2022 الجيل الجديد في مصانع العلامة بتايلاند وجنوب أفريقيا العام القادم .