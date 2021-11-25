عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل بسمة وهبة للعناية المركزة بعد اشتباه إصابتها بذبحة صدرية

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نقلت الإعلامية بسمة وهبة الي العناية المركزة، وذلك بعد اشتباه إصابتها بذبحة صدرية ، إثر تعرضت لوعكة صحية أمس.

 

خضعت لعدة فحوصات على القلب، بعد تعرضها لأزمة صحية، مساء أمس، في أثناء تقديمها حلقة في برنامج 90 دقيقة، بعد أن تعرضت لإغماء، وتم نقلها لأحد المستشفيات.

للمرة الثانية في 30 يوما.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة على الهواء

 

من الواضح أن الإعلامية بسمة وهبة، تعاني مرضا صعبا، وانكشف هذا الأمر للعيان، بعد تكرار طلبها على الهواء من فريق الإعداد الخروج لفاصل وإنهاء الحلقة بشكل مفاجئ، أكثر من مرة واحدة خلال شهر.

 

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة لفاصل عاجل، وبشكل غير متوقع، بعد أن توقفت أثناء تعليقها على خبر هام، قائلا: "والله والله قلبي بيوجعني"، لتخرج لفاصل ولم تعد مرة أخرى في واقعة أثارت قلق متابعيها.

لم تكن هذه الواقعة الأولى للإعلامية بسمة وهبة، حيث تعرّضت بسمة، لوعكة صحية على الهواء أثناء تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، مما اضطرت إلى إنهاء الحلقة، منذ ما يقرب من شهر بتاريخ يوم 26 أكتوبر الماضي.

 

وقالت «بسمة وهبة»: «أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة بسبب شعوري بالتعب البسيط، وأعتذر لكم مرة أخرى وأراكم مرة أخرى ودمتم في رعاية الله».

وأعلنت قناة “ المحور”  في بيان لها، توقف استكمال إذاعة حلقة الليلة من برنامج «90 دقيقة» على شاشة قناة «المحور»، لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل وتم نقلها إلى المستشفى .

 

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة ، إلى فاصل إعلاني في حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، ولم تعود لاستكمال فقرات الحلقة.

 

وقبل خروج الإعلامية بسمة وهبة، لـ الفاصل الإعلاني كانت تتحدث عن أزمة المهرجانات والراب، وفي نهاية حديثها في الفقرة، قالت :"  قلبي  بيوجعني وأنا بتكلم.. أطلعوا بيا فاصل".

 

وكشف مصدر مقرب من الإعلامية بسمة وهبة كواليس ما حدث لها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية.

 

وتابع المصدر المقرب من بسمة وهبة قائلا :" هى بخير تعرضت لهبوط أثناء الفاصل، وتقوم حاليا بعمل إشاعات في المستشفى وبعدها سيقرر الأطباء إذا كانت ستخرج أم ستبقى بالمستشفى.

 

بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة العناية المركزة اشتباه إصابتها بذبحة صدرية إشاعات في المستشفى

موضوعات متعلقة

ضعف في عضلة القلب .. تطورات الحالة الصحية للفنان محب كاسر

أخبار الفن: نقابة الموسيقيين تحقق اليوم مع حسن أبو الروس.. منة شلبي تخسر جائزة الإيمي الدولية

أحمد عز يكشف موعد انتهائه من تصوير كيرة والجن.. خاص

في عيد ميلاد داوود عبد السيد.. تعرف على الصعوبات التي واجهته في فيلم الكيت كات

فيديو نادر يكشف تنكر يسرا وسهير البابلي أثناء ركوبهما المترو

رامي عاشور يكشف تفاصيل تحضيره لأغنية مع تامر حبيب لمهرجان الجونة

تعرف على موعد تحقيق نقابة الموسيقيين مع الفنان حسن أبو الروس

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 - 11 - 2021

رد قوي من جماهير الأهلي على قرار رابطة الأندية بإيقاف 349 مشجعًا

وثيقة تمكين المرأة المصرية على طاولة المجلس الأعلى للمنظمة العربية

نقل بسمة وهبة للعناية المركزة بعد اشتباه إصابتها بذبحة صدرية

متلازمة هافانا.. أمريكا تخرج عن صمتها وتهدد روسيا

حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق.. اعرف الموقف الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تجديد حبس البراء حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة نشر أخبار كاذبة

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

الرئيس وسط الناس.. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ