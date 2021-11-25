مصر على رادارات العالم..الصحافة الإسبانية تشيد بإستعدادات إفتتاح طريق الكباش

في ظل الإستعدادات التاريخية المصرية، وقبل دقائق من الإفتتاح العالمي لطريق الكباش بمدينة الأقصر، أكدت صحيفة الكوميرسيو الإسبانية إن مصر تستعد لإبهار العالم بافتتاح مشروع طريق الكباش.

وقالت الصحيفة: «المشروع ضخم وسيحول مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح يبهر الزائرين وله أهمية ثقافية كبيرة».

وأشارت الصحيفة الإسبانية على موقعها الإلكترونى إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش تم التخطيط له بشكل مسبق، حيث سيتم تقديم عروض فرعونية وموكب من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك..

وأوضحت أن افتتاح الممر يعتبر أكبر حدث أثرى شبيه بموكب المومياوات الذى نظمته مصر إبريل الماضى من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة.



وأضافت أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحويل هذا المشروع إلى أحد أهم مناطق الجذب السياحى، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى ترسيخ مكانتها كأكبر متحف مفتوح فى العالم.



كما علقت شبكة «اية بى سى» الأمريكية على استعدادات مصر لافتتاح طريق الكباش، قائلة فى تقرير لها إن مصر تستعد لإبهار العالم بإحياء ممر تاريخى عمره أكثر من 3 آلاف عام فى حفل ساحر.



وقالت الشبكة فى تقريرها :« بعد أكثر من سبعة عقود من المحاولات المتقطعة ‏لحفر الممر القديم والذى يبلغ طوله ما يقرب من ميلين فى مدينة الأقصر الجنوبية، ستفتتح مصر ‏أخيرًا طريق الكباش الذى يبلغ عمره 3000 عام للجمهور فى حفل ساحر».‏