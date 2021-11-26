أودي تكشف الستار عن سيارة Q8 e-tron الكهربائية المستقبلية

أعلنت أودي الألمانية العملاقة في بداية عام 2021 عن عزمها التوقف عن انتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود الحفري، وتحولها لشركة سيارات كهربائية بالكامل في المستقبل، و أنها ستوسع انتاجها من السيارات الكهربائية، وبدأت بالفعل في العام الحالي بسيارتي E-Tron و RS e-tron الشهيرتين، كما تخطط الشركة لتوسيع انتاج سيارات الطاقة النظيفة لتصل إلى 20 سيارة بحلول عام 2025.

وفي هذا الإطار كشفت أودي عن سيارتها الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات “SUV” باسم Q8 e-tron، حيث من المتوقع أن تصل لصالات العرض في موعد أقصاه عام 2026 بعد الانتهاء الكامل من مراحل الإنتاج و الاختبار، لتكون جاهزة تماماً حيث ستستبدل سيارة E-Tron الحالية تماماً.

ستحتوي سيارة Q8 e-tron الجديدة على تحديثات جديدة مذهلة، حيث ستستند على منصة كهربائية جديدة كلياً صنعت خصيصاً لها، بدلاً من الاعتماد على منصة MLB المعدلة والتي تم استخدامها في الطراز الحالي، بالإضافة لتحديث كبير في سعة البطاريات وسرعة شحنها لتناسب الرحلات والمغامرات الطويلة والشاقة.

وبدأت أودي عملية أنتاج و تجميع سيارة Q8 e-tron في مصانعها داخل بلجيكا، وتشير التسريبات لقدوم السيارة بعده مزايا مستقبلية مميزة مثل الكاميرات الجانبية بدلاً من المرايا، بالإضافة لتعديلات شاملة على الهيكل الخارجي و الشباك الأمامية ونظام الثبات والديناميكية الهوائية.

و في هذا الصدد صرح ماركوس دوسمان رئيس مجلس إدارة أودي أن السيارات المستقبلية ستكون كهربائية بالكامل، و تخطط الشركة لتقديم سيارات جديدة صديقة للبيئة بدون أي انبعاثات ضارة، وستكون سيارة أودي Q8 e-tron، الوريث الكهربائي الشرعي لسيارة e-tron الحالية".